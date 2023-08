Futebol “Quero ser um jogador global”, diz Neymar sobre a decisão de jogar no Al Hilal, da Arábia Saudita

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2023

Na nação árabe, Neymar deve ser apresentado nesta quarta-feira (16). (Foto: Reprodução)

A decisão de deixar o Paris Saint-Germain para jogar no Al Hilal, da Arábia Saudita, gerou debate sobre uma possível falta de motivação esportiva de Neymar. Para o jogador de 31 anos, contudo, a mudança para um centro de menos tradição é uma oportunidade de deixar o seu nome ainda maior no futebol mundial.

Pouco depois de ser anunciado pelo novo time, nessa terça-feira (15), ele explicou as razões que o levaram a se aventurar no mundo árabe.

“Eu conquistei muito na Europa e desfrutei de momentos especiais, mas eu sempre quis ser um jogador global e me testar com novos desafios e oportunidades em novos lugares”, disse. “Eu quero escrever uma nova história no esporte, e a Saudi Pro League tem uma energia tremenda e jogadores de qualidade no momento. Ouvi muito e aprendi que estou acompanhando uma longa lista de jogadores brasileiros que jogaram na Arábia Saudita ao longo dos anos, então acredito que este é um lugar desejado”, concluiu.

Neymar esteve, nessa terça-feira, no Four Season George V Hotel, em Paris, onde participou de uma cerimônia de assinatura de seu contrato. O evento contou com a presença de Fahad Bin Saad Bin Nafel, presidente do conselho de administração do Al Hilal, que disse acreditar em “futuro brilhante” para a parceria entre clube e jogador.

“Neymar Jr é um ícone global que trouxe alegria e prazer a todos os fãs onde quer que jogue. Os holofotes estão sempre voltados para ele e ele sempre responde a isso. Estamos muito satisfeitos por tê-lo no Al-Hilal, o clube mais bem-sucedido de toda a Ásia”, disse o dirigente. “Ele é uma força ofensiva imparável e conquistou muito em sua carreira maravilhosa. Mas o futuro é ainda mais brilhante e sua contratação é exatamente o que a equipe precisa. É um goleador nato. Todos na Arábia Saudita estão felizes em saber que ele está vindo”, concluiu.

O atacante brasileiro se junta a um elenco comandado pelo português Jorge Jesus, ex-Flamengo, e formado por outras estrelas recém-contratadas, caso do português Rúben Neves, do sérvio Sergej Milinkovic-Savic e do senegalês Kalidou Koulibaly. Ambicioso, o Al Hilal tem 18 títulos do Campeonato Saudita e quatro da Liga dos Campeões da Ásia.

“O Al Hilal é um clube gigante, com torcedores fantásticos, e é o melhor na Ásia. Isso me dá uma sensação de que é a decisão certa para mim, no momento certo, com o clube certo. Eu amo ganhar e marcar gols, e planejo continuar fazendo isso na Arábia Saudita com o Al Hilal”, afirmou Neymar.

Para contratar o astro brasileiro, o clube saudita ofereceu um salário muito maior em relação aos 4 milhões de euros por mês (R$ 21 milhões) que o atleta ganhava no PSG. De acordo com informações de jornais europeus, ele vai faturar algo em torno de 160 milhões de euros em dois anos, isto é, cerca de R$ 860 milhões.

O PSG vai receber, segundo o jornal “L’Equipe”, da França, R$ 90 milhões de euros (483 milhões) pela venda do atleta pelo qual pagou 822 milhões de euros há seis anos e que o fez ser, até hoje, a transferência mais vultosa da história. Na nação árabe, Neymar deve ser apresentado nesta quarta-feira (16). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

