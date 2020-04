Colunistas Questão de justiça: “BBB” precisa reexaminar forma de votação

Por Flávio Ricco | 28 de abril de 2020

Fátima Bernardes será a entrevistada de Tatá Werneck no “Lady Night” desta quinta. (Foto: Divulgação/Juliana Coutinho)

O “BBB” foi em frente, com uma edição que, direta ou indiretamente, mexeu com meio mundo. No instante em que todas as competições esportivas foram paralisadas, o programa virou quase um campeonato na vida de muita gente, com direito a apostas e torcidas apaixonadas.

Se foi ou não a melhor edição até agora realizada vai de cada um, mas certamente esteve entre aquelas que mais mexeram com o telespectador.

As manifestações nas redes sociais, algumas com os exageros de sempre, foram intensas do primeiro ao último dia.

Os acertos em sua produção, incluindo como os participantes foram escolhidos, entre convidados e selecionados, contribuíram decisivamente para isso.

Tudo muito bom, tudo muito bem, mas a forma como as suas eliminações são realizadas é que ainda provoca algumas discussões.

Para o programa, passar da casa de 1,5 bilhão de votos é uma marca incontestável, com direto ao Guinness. Porém é por aí, na atual fórmula de votação, que ainda cabe discussão. Ela realmente reflete a vontade popular ou apenas contempla o poderio daqueles que podem passar dia e noite votando num mesmo participante?

TV Tudo

No mercado

Recém-saído do “Aqui na Band”, e com passagens em outros veículos, o advogado Sergio Tannuri, especialista em Direito do Consumidor, já se coloca à disposição da concorrência.

Ele está “disponível para atender todas as emissoras e veículos de comunicação que solicitarem sua entrevista e participação em pautas e matérias”, diz sua assessoria.

Importante considerar

Toda a negociação que culminou na rescisão de contrato da Bandeirantes com o narrador José Silvério, se deu ainda na antiga gestão das rádios.

Quando Mario Baccei estava à frente de tudo.

Problema interno

A forma como se deu a saída de José Silvério nunca foi unanimidade entre a alta cúpula da Band.

Muitos entendem que isso acabou acontecendo até por falta de habilidade de alguns diretores. Que a questão poderia ser conduzida de uma outra forma.

Outra decisão

Assim como todos os comentaristas esportivos da rádio Bandeirantes e o narrador Rogério Assis, Dirceu Maravilha também teve seu contrato suspenso na BandNews FM.

E pelo mesmo período de três meses.

Humor

A Globo vai reexibir o “Toma Lá Dá Cá”, com Miguel Falabella, Adriana Esteves, Fernanda Souza, Diogo Viela, entre outros, a partir do dia 16 maio.

Sempre aos sábados, na sequência do jornal “Hoje” e em substituição a “Escolinha”.

Jornalismo

No início de março esta coluna noticiou o desejo da Record em ampliar o quadro de correspondentes internacionais.

Mas com a pandemia, o assunto foi momentaneamente colocado de lado, mas será retomado oportunamente.

Porém…

Herbert Moraes, depois de 15 anos como correspondente da Record em Israel, voltou ao Brasil para assumir a função de repórter especial.

Passa a reforçar o setor, que recentemente perdeu o trabalho de Rodrigo Vianna.

Futebol

Conforme anúncio, a Globo vai reprisar a final da Copa das Confederações de 2013, jogo Brasil e Espanha, no próximo domingo às 16h. Vitória brasileira por 3 a 0, com gols de Neymar e Fred (duas vezes), na decisão realizada no Maracanã. O título foi o tetra da seleção no torneio.

Aliás, complicado é lembrar o que aconteceu no ano seguinte, Copa no Brasil e placar de 7 a 1 para a Alemanha.

Vez da Marta

Já no dia 10 de maio, a Globo vai mostrar a final do futebol feminino no Pan de 2007 – Brasil x Estados Unidos.

A seleção goleou as norte-americanas por 5 a 0, com show de Marta.

Em cima disso

A Band certamente já tem isso resolvido, só não anuncia ainda, mas um jogo narrado por Januário de Oliveira, alguém que fez história com seus bordões e estilo, será escolhido para reexibição nos domingos.

Talvez já neste próximo.

Lady Night

Fátima Bernardes será a entrevistada de Tatá Werneck no “Lady Night” desta quinta-feira na Globo.

A apresentadora que está novamente à frente do “Encontro” na faixa da manhã.

C´est fini

A Band, em comemoração ao Dia das Mães, apresenta no domingo (10), às 15h, um show especial de Daniel. Uma transmissão ao vivo direto da casa do cantor que irá contar com músicas do repertório de sua carreira solo e também relembrará os momentos ao lado de João Paulo.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!

