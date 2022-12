Futebol Quinta expulsão de Neymar no PSG garante “folga” no Ano Novo ao jogador

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2022

Com a expulsão, o craque está suspenso da partida contra o Lens, em 1º de janeiro. (Foto: Reprodução/Twitter)

O retorno de Neymar ao PSG após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar ganhou contornos nada agradáveis para o camisa 10. Após dar assistência para o gol de Marquinhos, na vitória por 2 a 1 sobre o Strasbourg, na quarta-feira (28), o atacante acabou expulso de campo devido a uma sequência de lances desastrosos. Aos 16 minutos do segundo tempo, foi amarelado por dar um tapa no adversário e dois minutos mais tarde foi novamente advertido e expulso por simular um pênalti. Com a expulsão, o craque está suspenso da partida contra o Lens, em 1º de janeiro, garantindo assim uma “folga” no Ano Novo.

Segundo informações do Canal+, emissora francesa, Neymar deixou o Estádio Parque dos Príncipes, em Paris, antes mesmo do apito final. O jogador não aguardou a saída de campo dos companheiros, que terminaram o duelo com o Strasbourg arrancando uma vitória por 2 a 1 com gol de pênalti de Kylian Mbappé.

Com a expulsão e a suspensão automática, Neymar só estará disponível ao PSG no dia 6 de janeiro, quando a equipe parisiense enfrentará o Châteauroux pela Copa Francesa. No dia 11, ele voltará a ser opção contra o Angers, pelo Campeonato Francês. Devido a paralisação para a disputa da Copa do Mundo do Catar, o Campeonato Francês terá de realizar partidas no início de janeiro para cumprir a tabela sem atrasar o cronograma dos jogos.

Até o momento, nem o atacante nem o clube francês se pronunciaram sobre a expulsão. Apenas o treinador da equipe Christophe Galtier comentou sobre o assunto em sua entrevista coletiva após a partida. Na visão do técnico, o árbitro da partida. Clement Turpin, foi rígido demais na aplicação do primeiro cartão amarelo.

“Por mais que consiga entender o cartão amarelo pela simulação, ele sofreu falta feia minutos antes. O seu primeiro cartão me parece um pouco severo por conta das muitas faltas sofridas, e não as pequenas faltas”, disse Galtier.

O nome de Neymar segue em alta nas redes sociais com especulações sobre o que acontecerá na passagem de ano do atacante. Internautas ventilam a possibilidade de uma possível vinda do jogador ao Brasil no período que estará indisponível ao clube francês.

Por outro lado, a modelo e influenciadora Jéssica Turini, apontada como affair de Neymar, postou em suas redes sociais que está na capital francesa, levantando a hipótese de que pode passar o Ano Novo com o atacante. Em agosto deste ano, fotos dos dois juntos circularam nas redes sociais e ela foi vista em diversos jogos da seleção brasileira na Copa do Catar vestindo a camisa 10 de Neymar.

A expulsão de Neymar contra o Strasbourg não foi a primeira do craque com a camisa do Paris Saint-Germain. Neymar tinha sido expulso em outras 4 oportunidades perdendo um total de 20 jogos por questões disciplinares desde que desembarcou em Paris na temporada 17/18.

Em sua primeira temporada na equipe parisiense (17/18), Neymar recebeu o segundo amarelo após se desentender e empurrar o atacante Lucas Ocampos, do Olympique de Marselha, e foi expulso pela primeira vez com a camisa de sua nova equipe. Na temporada 19/20, Neymar recebeu o segundo amarelo após entrar de forma dura em um jogador do Bordeaux.

A temporada mais indisciplinada de Neymar no PSG foi a de 20/21, quando o atacante foi expulso em duas oportunidades. A primeira delas foi contra o Olympique de Marselha, quando após uma confusão com jogadores adversários recebeu um cartão vermelho direto. Depois, na derrota para o Lille, Neymar revidou uma pancada de Djaló e foi advertido com o segundo amarelo, sendo expulso. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

