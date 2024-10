Brasil Quinto voo com brasileiros repatriados do Líbano chega a São Paulo com 220 passageiros

14 de outubro de 2024

Desde o início da Operação Raízes do Cedro, 1.105 pessoas e 13 animais foram retirados do país do Oriente Médio

O quinto voo de repatriação de brasileiros que estavam no Líbano pousou por volta das 6h desta segunda-feira (14) na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos.

A aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira) trouxe de Beirute 220 pessoas e dois animais de estimação. Desde o início da Operação Raízes do Cedro, 1.105 brasileiros e parentes e 13 animais foram retirados do país do Oriente Médio pelo governo federal.

Atualmente, o Líbano é palco de uma guerra entre Israel e o grupo extremista Hezbollah, que apoia os terroristas do Hamas. O conflito já deixou milhares de mortos.

A aeronave da FAB que resgatou esse último grupo de brasileiros deixou no Líbano uma carga de donativos com 1.400 cestas básicas e 6.900 embalagens de medicamentos, arrecadados pela Associação Unidos pelo Líbano.

