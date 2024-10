Polícia Polícia Rodoviária Federal gaúcha realiza a maior apreensão de haxixe da sua história

Por Marcelo Warth | 14 de outubro de 2024

Foram apreendidos quase 100 quilos da droga Foto: PRF/Divulgação (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Um casal de traficantes foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) gaúcha transportando 96 quilos de haxixe na BR-101. Segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (14), o carro em que os traficantes estavam começou a ser perseguido em Torres, no Litoral Norte gaúcho, e foi interceptado em São João do Sul (SC), após sete quilômetros de fuga, na tarde de (13).

Essa é a maior apreensão de haxixe já realizada pela PRF gaúcha. A droga era transportada em um Focus emplacado em Curitiba (PR). Em Torres, o motorista desobedeceu a ordem de parada dada pelos policiais e passou a fugir em alta velocidade. Após a interceptação do carro já em Santa Catarina, os policiais encontraram pacotes com o haxixe sobre o banco traseiro e no porta-malas.

O motorista, de 29 anos, natural do Paraná, com antecedentes por tráfico de drogas, e a passageira, de 31, do Rio de Janeiro, disseram que pegaram o haxixe na fronteira com o Uruguai e que seriam pagos para levá-lo até o Paraná.

O haxixe é uma droga produzida da mesma planta que a maconha, mas com concentração da substância psicoativa THC e valor de revenda muito maiores. Normalmente, as apreensões ocorrem em pequenas quantidades.

“Essa é a maior apreensão da PRF no Rio Grande do Sul e, provavelmente, a maior entre as outras forças policiais no Estado. Também é a maior apreensão de haxixe da PRF em Santa Catarina”, destacou a corporação gaúcha.

