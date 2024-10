Economia Prévia do PIB brasileiro cresce 0,2% em agosto

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2024

O IBC-Br, considerado uma prévia do PIB, foi divulgado pelo Banco Central Foto: Divulgação O IBC-Br, considerado uma prévia do PIB, foi divulgado pelo Banco Central. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), considerado a prévia do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil, registrou aumento de 0,2% em agosto na comparação com o mês anterior, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (14) pela autoridade monetária.

Em relação a agosto do ano passado, o indicador teve crescimento de 3,1%. Na parcial dos oito primeiros meses deste ano, houve aumento de 2,9%. Já em 12 meses, o IBC-Br apresentou crescimento de 2,5%.

Em julho, o índice havia registrado retração de 0,4%, a primeira queda desde março e a maior baixa desde maio de 2023, conforme o BC.

