Mundo Quinto voo de brasileiros resgatados de Israel chega ao Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Avião da Força Aérea Brasileira com 215 brasileiros pousou no início da madrugada deste domingo. O Itamaraty informou que um sexto voo de repatriação está planejado para segunda-feira (16) Foto: Divulgação/FAB/Governo Federal Avião da Força Aérea Brasileira com 215 brasileiros pousou no início da madrugada. O Itamaraty informou que um sexto voo de repatriação está planejado para segunda-feira (16). (Foto: Divulgação/FAB/Governo Federal) Foto: Divulgação/FAB/Governo Federal

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O quinto voo de repatriação de brasileiros que estavam em Israel chegou ao Rio de Janeiro na madrugada deste domingo (15), com 215 passageiros.

A aeronave KC-30 decolou de Tel Aviv, Israel, por volta das 12h (horário de Brasília) de sábado (14) e pousou no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro à 1h45 de domingo, segundo a FAB (Força Aérea Brasileira). O voo também incluiu 16 animais de estimação dos brasileiros.

O resgate faz parte da Operação Voltando em Paz, realizada pelo governo federal. Com os passageiros mais recentes, sobe para 916 o número de pessoas repatriadas por conta da guerra. Todos estavam em Israel.

No total, mais de 2,7 mil brasileiros pediram ajuda para deixar o Oriente Médio. Brasileiros que desejam deixar Israel precisam preencher um formulário da Embaixada do Brasil em Tel Aviv.

Como resposta a um ataque-surpresa realizado pelo Hamas no dia 7 de outubro, o Exército de Israel tem realizado bombardeios em territórios palestinos, sobretudo, na Faixa de Gaza, que é controlada pelo grupo terrorista. A guerra entre o grupo terrorista Hamas e Israel já deixou 3,5 mil mortos entre israelenses e palestinos.

Brasileiros na Faixa de Gaza

O governo do Brasil também negocia a retirada de brasileiros que estão na Faixa de Gaza por meio da fronteira com o Egito. Os brasileiros aguardam autorização para atravessar a fronteira e entrar em território egípcio. Lá, a expectativa é de que sejam embarcados em voo da FAB para deixar a zona de conflito.

Um avião da Presidência da República foi cedido para essa operação. No entanto, ainda não há previsão de quando a travessia da Faixa de Gaza para o Egito será autorizada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou neste sábado com os presidentes do Egito e da Autoridade Palestina.

Em nota sobre a conversa com o Egito, o governo afirmou que os dois presidentes concordaram com a urgência de permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza e que, como presidente do Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas), o Brasil vai manter a atuação contra um desastre humanitário ainda maior.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/quinto-voo-de-brasileiros-resgatados-de-israel-chega-ao-rio-de-janeiro/

Quinto voo de brasileiros resgatados de Israel chega ao Rio de Janeiro

2023-10-15