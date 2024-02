Polícia Quinze criminosos são presos durante operação de combate ao tráfico de drogas e homicídios em Porto Alegre e no interior do Estado

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Armas e drogas foram apreendidas pela Polícia Civil e Brigada Militar Foto: Polícia Civil/Divulgação Armas e drogas foram apreendidas pela Polícia Civil e Brigada Militar. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o apoio da Brigada Militar, a Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (1º), a Operação Satus para combater o tráfico de drogas e homicídios em Porto Alegre e no interior do Rio Grande do Sul.

Quinze criminosos foram presos durante a ação, realizada na Capital, em Canoas, Santo Ângelo, Entre Ijuís e São Miguel das Missões.

Durante o cumprimento de 24 mandados de busca e apreensão, foram apreendidas armas e drogas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/quinze-criminosos-sao-presos-durante-operacao-de-combate-ao-trafico-de-drogas-e-homicidios-em-porto-alegre-e-no-interior-do-estado/

Quinze criminosos são presos durante operação de combate ao tráfico de drogas e homicídios em Porto Alegre e no interior do Estado

2024-02-01