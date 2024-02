Polícia Operação Blindagem termina com quatro presos no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2024

A operação foi realizada em diversos municípios do Litoral Norte do Estado Foto: Polícia Civil/Divulgação A operação foi realizada em diversos municípios do Litoral Norte do Estado. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil realizou, entre as 6h de quarta-feira (31) e as 6h desta quinta (1º), a Operação Blindagem para combater o tráfico de drogas e outros crimes em diversos municípios do Litoral Norte gaúcho.

Com o apoio do efetivo da Operação Verão Total, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão, realizaram buscas por foragidos, averiguações em estabelecimentos comerciais, verificação de denúncias, incursões em pontos de tráfico, entre outras atividades, nos municípios de Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Capivari do Sul, Cidreira, Imbé, Mostardas, Osório, Atlântida Sul, Tavares, Terra de Areia, Torres, Tramandaí e Xangri-lá.

No total, foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva. Quatro criminosos foram presos. Os agentes apreenderam uma balança de precisão, uma câmera de vídeo, uma arma de fogo, 265 gramas de drogas, celulares e outros objetos.

Em Torres, um homem foi preso preventivamente suspeito de praticar diversos furtos em veículos na cidade e em outros municípios. Durante a investigação, foi constatado que o indivíduo alugava veículos e os utilizava para percorrer o litoral praticando furtos em outros carros, utilizando aparelhos bloqueadores de sinal para cometer os crimes.

Em Terra de Areia, um criminoso foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, sendo também apreendidos uma balança de precisão e apetrechos utilizados no tráfico de drogas. Em Capão da Canoa, um homem foi preso em flagrante por ameaça. Ele também é suspeito de participação em um homicídio. Já em Imbé, um foragido foi recapturado. Em Tramandaí, foram apreendidas quase 400 porções de drogas.

