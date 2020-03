Agro Raça Angus estreia na FEMEC

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

Foto: Vitorya Paulo

Pela primeira vez, a raça Angus será um dos destaques da Feira do Agronegócio Mineiro (FEMEC), em Uberlândia (MG). A participação está sendo organizada pelo Núcleo de Criadores de São Paulo, que pretende expandir os nichos de negócios da raça em todo o Sudeste e tem o apoio da Associação Brasileira de Angus. A programação da feira vai de 24 a 27 de março. As inscrições dos exemplares vão até o dia 20, com a entrada dos animais marcada para o dia 23 e o julgamento no dia 26. A escolha dos grandes vencedores fica a cargo do jurado Roberto Vilhena.

Transformar o Sudeste em referência na inseminação artificial não é um projeto recente para o núcleo. Segundo o presidente Renato Ramires Junior, o núcleo vem estudando desde o ano passado as estratégias de participação que podem evoluir o cenário da Angus no Sudeste. “Existe uma curiosidade dos pecuaristas em relação à raça e, quando estamos presentes nesses grandes eventos, divulgamos a produtividade da Angus e o núcleo de apoio que a associação oferece”, afirma. Para Ramires, a região é reconhecida como uma área de zebuínos e essa é uma oportunidade importante para a raça aproveitar. “Hoje, a ideia do touro Angus como porta de entrada para melhorar o faturamento da fazenda é uma conscientização enraizada nos criadores.”

Para o presidente da Angus, Nivaldo Dzyekanski, atuar com força no Sudeste é investir no futuro da genética. Segundo ele, projetos como o Circuito Touro Angus Registrado – que percorre as cidades de diversas regiões do Brasil – encontram novos e experientes criadores com interesse em investir na raça, o que mostra como anda o cenário a nível nacional. “A nossa equipe repara que existe uma grande desinformação sobre a Angus no mercado e quando estamos presentes, seja nas localidades ou em exposições, podemos apresentar todas as potencialidades da raça”, destaca.

A estreia da Angus na feira contará com mais de 40 animais inscritos, incluindo exemplares de argola, rústicos e Ultrablack. Até o momento, participam da exposição os criatórios Casa Branca Agropastoril, de Silvianópolis (MG), Terras de São José, de Potirendaba (SP), e Agropecuária Rio Grande Angus, de Delfinópolis (MG). A exposição é considerada do ranking estadual.

