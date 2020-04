Esporte Rádio Grenal tem participação especial em documentário sobre o primeiro clássico gaúcho na Libertadores

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2020

A estreia será será no dia 15 de abril (quarta-feira), às 21h (de Brasília), nos canais oficiais da Conmebol Foto: (Reprodução/Conmebol) Foto: (Reprodução/Conmebol)

A Rádio Grenal, da Rede Pampa de Comunicação, que leva o nome de um dos maiores clássico dos futebol, será uma das estrelas do Gre-Nal da América, o Filme. O documentário produzido pela Conmebol irá contar os detalhes do primeiro clássico gaúcho da história do torneio na história da Libertadores.

Com 25 minutos de duração, o filme entra no universo particular do Grenal desde o início da semana do clássico, válido pela segunda rodada da Fase de Grupos da Libertadores, até o apito final na Arena do Grêmio, (confira o trailer abaixo).

Ao lado de torcedores e jogadores, os profissionais da Rádio Grenal, que fizeram parte da cobertura da partida entre Inter e Grêmio, deram as impressões sobre o duelo todos querem jogar, mas ninguém quer perder.

A estreia de “Gre-Nal da América, O Filme” será no dia 15 de abril (quarta-feira), às 21h (de Brasília), nos canais oficiais da CONMEBOL Libertadores no Facebook e Youtube.

Confira o trailer:

* Por supervisão de: Marjana Vargas

