Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2023

Lançamento da revista ocorreu no auditório do estande do Governo RS, no Pavilhão Internacional Foto: Eduardo Patron Foto: Eduardo Patron

A edição 2023 da “Radiografia da Agropecuária Gaúcha” foi lançada nesta quarta (30/08), durante a Expointer. Elaborada pelo Departamento de Governança dos Sistemas Produtivos da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), a publicação traz um panorama das principais cadeias produtivas agropecuárias do Rio Grande do Sul. A versão digital pode ser baixada neste link.

A publicação reúne os principais segmentos agrícolas, detalhando dados como área colhida, produção, receita agropecuária, valores de exportação e principais destinos, participação na produção nacional e nas exportações do agro gaúcho, além da lista dos principais municípios produtores em cada cultura. Nesta edição, são abordadas 58 culturas da área vegetal e dez espécies de produção animal, além de informações sobre irrigação, armazenagem de grãos no Estado e comercialização de frutas e hortaliças na Ceasa/RS. As novidades deste ano são a inclusão de dados sobre criações de caprinos e bubalinos no Estado.

“O lançamento na Expointer é muito simbólico, porque a feira é um grande fórum de debate para o aprimoramento do agronegócio. É necessário que tenhamos em mãos esse retrato fidedigno da produção agropecuária gaúcha, pois é com essas informações que podemos construir o futuro e pleitear melhorias para nosso setor”, ressaltou o secretário adjunto da Agricultura, Márcio Madalena.

Os principais produtos agropecuários do Rio Grande do Sul em 2022 foram a soja, que respondeu por 28% do Valor Bruto de Produção (VBP) do agro no Estado, o arroz e o frango, ambos com 11%. Em seguida vem a produção de trigo (10%), leite (8%), bovinos (7%), suínos (6%), tabaco (5%), milho (4%), fruticultura (4%), silvicultura (2%) e outros (4%).

As informações contidas na “Radiografia” são referentes ao ano de 2022, safra 2022/23, com dados coletados junto a diversos órgãos oficiais e privados.

2023-08-30