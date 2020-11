Magazine Rafa Kalimann é pedida em namoro por Daniel Caon

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Pedido teve fogos de artifício que formavam a frase "Quer namorar comigo?". (Foto: Reprodução/Instagram)

O relacionamento de Rafa Kalimann e Daniel Caon agora é oficial. A ex-BBB e o ex-Casa de Vidro do reality estão namorando após o pedido do músico, realizado nesta segunda-feira (9). Em seu Instagram, a empresária compartilhou detalhes da surpresa, que teve show de fogos de artifício formando a frase “Quer namorar comigo?”.

“Em estado de choque. Ele fez uma musica com nossa história, bem assim, de trás pra frente. Queria escrever as coisas mais lindas nessa legenda mas estou anestesiada. Obrigada por ser do jeitinho que você é, Daniel Caon”, começou ela.

“169 rosas pelos nossos 169 dias… a surpresa mais linda que já recebi na vida. Começou que ele fez uma música com a nossa história. Nós nos relacionamos há 7 anos atrás e nunca mais havíamos nos visto e o programa nos reaproximou. Mas não parou por aí…”, legendou Rafa a sequência de stories. “Ele cuida de cada detalhe para me ver bem”, disse ela ao mostrar os fogos.

Caon ainda postou vídeos chegando no quarto e convidando Rafa pro jantar. “Meu Deus do céu!”, diz ele ao ver a amada. Rafa, então, estava preocupada com os seguidores e lamentou: “Meus stories de hoje eu não subi nenhum”. Caon, então, responde: “é um jantar romântico”.

Apesar de já terem feito passeios, programas e vídeos românticos, eles ainda não haviam colocado um “status” no relacionamento. Há cerca de duas semanas, em entrevista a Hugo Gloss, ela falou que não pretendia pedir o cantor em namoro.

“Não [estamos namorando], porque eu não fui pedida em namoro e eu não estou disposta a pedir. Eu já dei o primeiro passo em mandar o direct. Tá tão gostoso, tá tão leve do jeito que tá. A gente tá seguindo de uma maneira tão fluida que eu falei: ‘Caon, se melhorar, estraga’. De tanto que tá gostoso”, disse ela sobre seu então affair.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine