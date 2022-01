Atualmente, está empatado com 20 títulos ao lado de Roger Federer e Novak Djokovic. Em entrevista após vitória na semifinal sobre Matteo Berrettini, Nadal lembrou o período ruim que passou ano passado:

“Passei por muitos momentos desafiadores, muitos dias de trabalho duro sem ver uma luz. Tive muitas conversas com minha equipe e com minha família sobre o que poderia acontecer se as coisas continuarem daquele jeito, pensando que talvez fosse uma chance de dizer adeus”, disse, emocionado.

Rafael Nadal jogou só um torneio no segundo semestre de 2021, o ATP de Washington, no qual foi eliminado na segunda rodada. O tenista ainda convive com dores no pé, no qual tem uma lesão crônica no escafoide, um osso do pé esquerdo.