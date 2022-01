Bia Haddad Maia já traçou seu caminho na história ao chegar à final do Australian Open. Ao lado da cazaque Anna Danilina, a brasileira alcançou um feito e tanto ao se tornar a primeira brasileira finalista em Melbourne na Era Aberta. Neste domingo (30), Bia tem a chance de ir além. Mas, do outro lado, vai encarar as atuais campeãs olímpicas e melhores do mundo, as tchecas Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova.

Não será fácil. Em busca de seu primeiro título em um Grand Slam, Bia sabe que terá pela frente a melhor dupla da atualidade. Krejcikova e Siniakova são as atuais líderes do ranking. Vice-campeãs do Australian Open no ano passado, as tchecas buscam o quarto título de Grand Slam. Antes, já foram campeãs em Roland Garros, em 2018 e 2021, e em Wimbledon, em 2018.

Esse será o primeiro confronto de Bia contra as tchecas no circuito profissional. Mas as três já se encontraram antes em uma final júnior de Grand Slam. Em 2013, Krejcikova e Siniakova levaram a melhor contra a brasileira e a equatoriana Domenica Gonzalez e ficaram com o título.