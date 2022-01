Esporte Rafael Nadal vence Medvedev, leva Aberto da Austrália e bate recorde de Grand Slams

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2022

Em mais de 5 horas de jogo, espanhol fez história em jogo disputado ponto a ponto com russo em Melbourne. Foto: Reprodução

O tenista espanhol Rafael Nadal venceu o russo Daniil Medvedev na disputa final pelo Aberto da Austrália neste domingo (30).

Em uma Rod Laver Arena lotada, o tenista veterano fez história: ele é, agora, o maior vencedor de Grand Slams da história, com 21 títulos. Nadal estava empatado com Novak Djokovic e Roger Federer, ambos com 20 títulos.

Nadal levou o título por 3 sets a 2, com parciais de 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5.

O jogo começou disputado ponto a ponto, já com um game longo. Nadal conseguiu fazer pontos espetaculares para não deixar Medvedev disparar no placar. O jogo ficou, então, 2 a 2. Mas, após isso, o russo não tomou conhecimento do espanhol, abriu 6 a 2 e fechou o primeiro set com saques precisos.

No segundo set, porém, foi a vez de Nadal revidar e abrir 4 a 1 contra o russo. Mas uma final de Grand Slam não é fácil: Medvedev conseguiu empatar os games e, depois, conseguiu conquistar o set por 7 a 6, em uma dura disputa de tie break por 7 a 5.

O terceiro set mostrou a persistência de Nadal em não levar-se por derrotado. O espanhol conseguiu alcançar o adversário e conquistou o direito de sacar no 5º game e, a partir daí, traçou seu caminho para conquistar o terceiro set e sobreviver nas chances de conquistar o título.

O quarto set mostrou uma recuperação impressionante de Nadal, que conseguiu empatar o jogo por 6 a 4. Erros de saque de Medvedev e o desgaste físico de mais de 5h de partida deram impulso para o espanhol, apesar da exaustão também sentida de seu lado.

No quinto e último set, Nadal e Medvedev empataram a 2 a 2, mas depois o espanhol conseguiu abrir a vantagem para 4 a 2 e, depois, para 5 a 3, espaço que caiu para 5 a 5 depois, quando o russo tirou a chance de Nadal fechar o jogo naquele momento. No entanto, não foi o suciente: Nadal consagrou sua posição como maior campeão de Grand Slams com um placar de 7 a 6.

