Porto Alegre Rainha e princesas do Carnaval de Porto Alegre serão escolhidas neste domingo

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Majestade é disputada por 18 candidatas. (Foto: Juliano Damaceno/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Está marcada para as 15h deste domingo (12) no Complexo Cultural do Porto Seco (Zona Norte) a escolha da Corte do Carnaval de Porto Alegre de 2024. Durante o evento, aberto ao público em geral, um grupo de jurados escolherá a rainha e as duas princesas da folia, dentre 18 candidatas. Já o rei momo Pablo “Japa” Gawlinski terá sua majestade foliã renovada por mais um ano.

Uma grande roda de samba-enredo homenageará os intérpretes do carnaval na capital gaúcha. A roda musical será formada no palco oficial do evento, com destaque para composições que embalaram antigos carnavais da cidade.

O ingresso é solidário, mediante doação de 1 quilo de alimento não perecível. Todos os donativos arrecadados serão doados aos trabalhadores dos barracões do complexo, alem de projetos sociais.

Há a possibilidade de comprar mesas próximo da passarela por R$ 100 (para quatro pessoas). As reservas devem ser feitas pelo whatsapp (51) 99278-8880. Haverá estacionamento com segurança privada para veículos na área do complexo, a preço único de R$ 20.

Uma novidade anunciada pela prefeitura é a permissão à entrada de “coolers” na Arena montada para o evento, a um custo de R$ 100 por unidade de tamanho tradicional. Além disso, uma copa funcionará no local, com comidas e bebidas.

O figurino do evento de escolha da Corte será assinado por Igor Rodrigues; Vivi Nunes faz a direção artística e de palco; a produção das candidatas é de Jana Monteiro e Adri Santos; e Lauro Evaniro e Fabrício Garcia são os coordenadores técnicos. A direção geral é de Israel Ávila.

O evento é realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SMCec), em parceria com a União das Entidades Carnavalescas de Todos os Grupos e Abrangentes de Porto Alegre (Uecgapa) e União das Escolas de Samba de Porto Alegre (Uespa).

Transporte público

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), ampliará o atendimento do transporte coletivo ao público. Com funcionamento geralmente restrito a dias úteis, a linha A-33 (Alimentadora Costa e Silva/Triângulo) será ativada para atender na saída do evento, com itinerário inicial no Complexo Porto Seco e destino no Terminal Triângulo.

Além desse acréscimo pontual, a população terá disponível a linha 633.3 (Costa e Silva/Leão), que abrange 32 viagens aos domingos, 16 por sentido, e a linha circular B-02 (Leopoldina-Aeroporto), com 19 viagens. Ambas já atendem a população aos domingos.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/rainha-e-princesas-do-carnaval-de-porto-alegre-serao-escolhidas-neste-domingo/

Rainha e princesas do Carnaval de Porto Alegre serão escolhidas neste domingo

2023-11-11