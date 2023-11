Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul deve ter semana de calor e muita chuva

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Previsão é de pancadas diárias em Porto Alegre e outras cidades. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em contraste com uma previsão de tempo seco em outros Estados, o Rio Grande do Sul deve ter chuva intensa e altas temperaturas nesta semana. O motivo é a combinação de uma frente fria com ingresso de sistema de baixa pressão, oriundo do Paraguai e que contribui para a formação de novas áreas de instabilidade já a partir da noite deste domingo (12).

Outra frente fria é esperada para o mapa gaúcho na próxima quinta-feira (16), o que tende a reforçar a instabilidade climática. Esse cenário, aliás, pode fazer com que o Estado concentre o maior volume de chuva no País durante o período. As pancadas serão diárias, frequentes e com potencial para ocorrência de temporais, dentre outros transtornos associados a esse tipo de ocorrência.

De acordo com boletins da Metsul Meteorologia (metsul.com), o calorão prossegue neste domingo (12) em diversas regiões. No Norte e Noroeste gaúchos, as máximas ficarão entre 35ºC e 38ºC em diversas cidades, enquanto nas demais áreas também há expectativa de chuva volumosa, com registro de tempestades em pontos isolados.

Sábado

A Metade-Norte do Rio Grande do Sul teve um sábado de temperaturas elevadas em diversas cidades gaúchas. As máximas foram de 39ºC em Porto Xavier, fronteira com a Argentina.

Em Porto Alegre, a área central da cidade teve chuva menos volumosa que em outros bairros. Os registros da tarde foram de 34 milímetros no Centro e de 31 milímetros na Cidade Baixa, ambos a partir do início da tarde.

Já as duas estações climatológicas do Instituto Nacional de Meteorologia em Porto Alegre, uma na Zona Sul e outra na Zona Leste, indicaram acumulados acima de 50 milímetros. Os registros apontaram para 58 milímetros no Jardim Botânico (Leste) e 51 milímetros em Belém Novo (Sul).

Com isso, em apenas seis horas ao longo da tarde Porto Alegre superou a metade de sua média histórica de chuva para todo o mês de novembro.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-deve-ter-semana-de-calor-e-muita-chuva/

Rio Grande do Sul deve ter semana de calor e muita chuva

2023-11-11