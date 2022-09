Mundo Rainha Elizabeth II morreu de “velhice”, mostra atestado de óbito

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2022

Certificado registra a hora da morte como 11h10 (horário de Brasília); publicamente só foi confirmada às 14h Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O certificado de óbito da rainha Elizabeth II foi divulgado e a causa da morte foi registrada como “velhice”. O documento aponta que a monarca morreu às 11h10 (horário da Brasília), no dia 8 de setembro, no Castelo Balmoral, aos 96 anos, na Escócia.

A morte só foi confirmada publicamente depois das 14h. De acordo com o documento, a informante oficial foi a princesa Anne, filha de Elizabeth II.

No mesmo dia, médicos expressaram preocupação com a saúde da rainha, afirmando que a monarca britânica deveria permanecer sob supervisão médica.

A soberana com o reinado mais longo do Reino Unido sofria de “problemas de mobilidade episódicos” desde o final do ano passado, de acordo com o Palácio de Buckingham.

