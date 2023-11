Acontece Randoncorp lança marca para serviços financeiros e digitais

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2023

Novo posicionamento traduz a sinergia entre as unidades de negócio com foco em ampliar soluções para o segmento de transporte e logística. Foto: Lucas Dall Agnol Foto: Lucas Dall Agnol

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O processo de consolidação da Randoncorp como multinacional referência em soluções que facilitam a vida das pessoas por meio da mobilidade chega a mais uma etapa. Em evento realizado nesta terça-feira (7), a companhia apresentou o novo posicionamento de seus Serviços Financeiros e Digitais para público interno, clientes, parceiros e imprensa. A vertical de negócios lançou a marca que passará a agrupar o portfólio de soluções que, hoje, são oferecidas pelas unidades Randon Consórcios, Randon Seguros, Banco Randon, DB, Addiante, Randon Ventures e Conexo.

A Rands (lê-se “Rénds”) se coloca para o mercado como um conjunto completo de serviços e soluções financeiras para o segmento de transporte e logística, criando e oferecendo facilidades para que pessoas e negócios prosperem. O modelo de atendimento coloca o cliente no centro, reforçando estratégias de fidelização e ampliando os recursos que já eram oferecidos, de forma independente, pelas unidades – e que passam a atuar em ampla sinergia.

A nova fase da vertical, agora sob a marca Rands, inclui um novo aplicativo para a contratação de serviços financeiros, como conta digital, crédito consignado, seguros e consórcios. Inicialmente, a ferramenta estará disponível para colaboradores da Randoncorp. Futuramente, demais pessoas e empresas do segmento de transporte e logística também poderão acessá-lo.

Desde o final do ano passado, movimentos iam ao encontro da nova estratégia da vertical de negócios da Randoncorp, como a criação da Addiante – joint-venture com a Gerdau, especializada na locação e leasing de veículos pesados – e a aquisição majoritária da DB – empresa especializada no desenvolvimento de software e projetos de inovação -. Outro exemplo mais recente da “estrada de soluções” aberta pela marca Rands é a linha de crédito Frete Pós-Pago lançada este ano, que soluciona as despesas de frete de transportadoras e gestores de frota. Ao Frete Pós-Pago, soma-se uma gama diversa de produtos financeiros já consolidados no mercado, como consórcios e seguros para aquisição e renovação de frota.

Vice-presidente da Randoncorp e COO da Vertical de Serviços Financeiros e Digitais, Daniel Ely explica que o movimento fortalece a vertical de serviços, que mira em alcançar maior participação nas receitas da companhia, criando valor para o mercado, para o segmento e para as pessoas e negócios inseridos no mercado-alvo. “Essa nova estruturação resulta de um processo natural e esperado, considerando o desenvolvimento acelerado da própria companhia nos últimos anos. A nova marca também consolida uma sequência de movimentos direcionados a facilitar a vida das pessoas e a promover a prosperidade de negócios dentro da cadeia de transportes e logística”, destaca.

“A Randoncorp tem se desenvolvido de forma acelerada com o propósito de oferecer soluções cada vez mais completas e robustas para a mobilidade. A constituição da marca é mais um passo estratégico nesse caminho. Os Serviços Financeiros e Digitais terão grande capacidade de expansão, pela natureza do seu portfólio, com soluções conectadas aos desafios do segmento. Com a Rands, novos projetos de ampliação serão colocados em prática para consolidar ainda mais a nossa atuação no mercado”, destaca o CEO da Randoncorp, Sérgio L. Carvalho.

