Por Redação O Sul | 1 de abril de 2025

Em 2023, o setor faturou a cifra recorde de R$ 61,2 bilhões. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Desafiante para qualquer segmento econômico do Rio Grande do Sul, o ano de 2024 colocou à prova a resiliência dos empreendedores diante da maior crise climática da história do Estado. Neste cenário que impôs superação aos negócios, o setor supermercadista colheu expressivos resultados para contribuir com a recuperação econômica do Estado e compartilha esse desempenho com a apresentação do Ranking AGAS 2024, no próximo dia 8, em Porto Alegre.

No jantar na Sogipa, a Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS) mostrará os resultados da tradicional pesquisa que ranqueia as maiores companhias gaúchas do setor – em 2023, o setor faturou a cifra recorde de R$ 61,2 bilhões. “Nós também estamos na expectativa sobre os números de 2024, um ano realmente que nos obrigou a exercer a inovação e a empatia para que fosse superado. O que posso dizer é que nós, como outros setores do varejo, estivemos unidos para que pudéssemos a atender a todos, e nós conseguimos. Por isso, o Ranking AGAS 2024 é ainda mais importante em sua proposta de reconhecer os supermercados que se destacaram num ano atípico e difícil”, diz o presidente da AGAS, Antônio Cesa Longo.

2025-04-01