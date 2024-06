Notícias Ranolfo Vieira Júnior assume presidência do BRDE nesta segunda

30 de junho de 2024

Período de mandato da presidência do BRDE é de 16 meses. (Foto: Caroline Muller)

O ex-governador Ranolfo Vieira Júnior assumirá nesta segunda-feira (1º) o cargo de diretor-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). A posse acontecerá em ato no Palácio Piratini com as presenças do governador Eduardo Leite e do atual presidente do banco, João Paulo Kleinübing, além de demais autoridades. Instituição financeira pública de fomento, o BRDE é controlado pelos três estados do Sul e conta com autonomia financeira e administrativa.

Ranolfo atua no BRDE desde julho do ano passado, indicado pelo governador Eduardo Leite para a Diretoria de Operações e como vice-presidente da instituição. A substituição obedece a um rodízio entre representantes dos três estados acionistas do BRDE (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná)

Delegado aposentado da Polícia Civil, Ranolfo Vieira Júnior tem 36 anos de atuação no serviço público. Graduado em Direito, foi chefe da Polícia Civil gaúcha e presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia. Eleito para o Governo do Estado em 2018, ocupou o cargo de vice-governador, além de assumir a Secretaria de Segurança. Sob sua liderança, o Estado atingiu sucessivos recordes anuais na redução de crimes. Com a renúncia de Eduardo Leite, tornou- se governador do Rio Grande do Sul em 2022.

