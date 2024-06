Notícias Operação da Trensurb normalizada no domingo

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2024

Fissura em um trilho, causada pelo frio, alterar o funcionamento dos trens. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A operação da Trensurb foi normalizada nesse domingo (30), após a ocorrência de uma fissura em um trilho, causada pelo frio, alterar o funcionamento dos trens desde o sábado (29). A circulação ocorre agora nos dois sentidos nas duas vias, entre as estações Mathias Velho, em Canoas, e Novo Hamburgo.

Devido à fissura, a circulação estava sendo realizada em via única nos dois sentidos entre as estações Esteio, Luiz Pasteur e Sapucaia, na Região Metropolitana. A medida foi tomada por segurança.

Nesta segunda-feira (1º), a Trensurb reabrirá a Estação Canoas, ampliando para 14 o número de estações atendidas pela operação emergencial do metrô. A viabilidade da expansão dessa operação, com segurança, foi confirmada em testes realizados por técnicos da empresa nos últimos dias. Além disso, os trens passam a circular das 5h às 22h, todos os dias (até o momento, o metrô opera das 6h às 21h), atendendo cinco municípios da Região Metropolitana no trecho entre Canoas e Novo Hamburgo.

Os intervalos entre viagens seguem em 18 minutos e o terminal de embarque e desembarque dos ônibus da Transcal, que fazem o trajeto entre Canoas e Porto Alegre, continua sendo junto à Estação Mathias Velho. A cobrança de passagem segue temporariamente suspensa devido aos reparos no sistema de bilhetagem em fase final de execução.

Retomado no dia 30 de maio, o transporte de passageiros ainda não contempla as seis unidades de Porto Alegre, fechadas por causa dos estragos causados pelas inundações.

Conforme o diretor-presidente da Trensurb, Ernani Fagundes, as equipes seguem incansáveis no trabalho de reconstrução dos prejuízos causados pela enchente. “Continuaremos em um esforço constante para operacionalizar as subestações de energia e a manutenção de trilhos e equipamentos severamente danificados, em busca da operação plena.”

Efeitos da enchente

De forma inédita, o serviço de metrô foi afetado em maio por alagamentos em vários de seus pontos de embarque e desembarque. Em Porto Alegre, três sofreram perda total: Mercado Público, Rodoviária e São Pedro (Zona Norte) e ainda não voltaram a funcionar.

Implementado na capital gaúcha e cidades vizinhas em março de 1985, a Trensurb tem atualmente 22 estações e atende a cada dia útil uma clientela de aproximadamente 110 mil passageiros em Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo – antes das enchentes, havia planos de estender o serviço até Sapucaia do Sul.

