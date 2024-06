Notícias Porto Alegre teve a menor temperatura do ano nesse domingo: 5 Graus

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Frio deve predominar nesta segunda-feira (1º). (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O domingo (30) foi gelado em Porto Alegre, que registrou a menor temperatura do ano. Pela manhã, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas chegaram a 4°C na capital gaúcha. O recorde de frio em 2024 havia sido em 16 de maio, com 6,7ºC. Conforme a Climatempo, novo recorde poderá ser registrado nesta segunda-feira, 1º de julho.

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu alerta preventivo de frio intenso entre a noite de sexta-feira e a manhã de terça. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma massa de ar frio de origem polar ingressou no território gaúcho, provocando temperaturas abaixo da média para esta época do ano, com mínimas inferiores a 5 graus em Porto Alegre.

Os abrigos da prefeitura da cidade acolheram 192 pessoas em situação de rua na sexta-feira (28). Das 272 vagas em albergues da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), 160 foram ocupadas, sendo 138 homens, 15 mulheres e sete LGBTQIA+.

Outras 32 pessoas passaram a noite no ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab). No ginásio, foram ofertados alimentos para o jantar e café da manhã, água e kits de higiene.

A estrutura no ginásio do Demhab ficará disponível para acolhimento da população de rua até esta terça-feira (2), das 19h as 7h, e sempre será aberta mediante temperaturas mínimas inferiores a 5 graus, conforme o protocolo da Operação Inverno. O acesso do público masculino ocorre por meio da equipe de Ronda Extraordinária Noturna. A rede de proteção social às pessoas em situação de rua pode ser acionada pelo telefone 156, opção 7.

Geada

As temperaturas baixas predominaram em todo o Estado, Em Pinheiro Machado, no sudoeste gaúcho, uma estação meteorológica particular registou temperatura de -7,1°C. Na região, foram observadas as chamadas “agulhas de gelo”. Em São José dos Ausentes, os termômetros registraram -4°C. Em Gramado, cidade turística da Serra Gaúcha, a temperatura foi de 0°. Alegrete, Bagé, Bento Gonçalves e Santa Rosa tiveram registro de mínima de 0ºC às 6h deste domingo.

Previsão da semana

O primeiro dia de julho vai começar ainda com destaque para a temperatura negativa entre Serra, Vale do Rio Grande do Sul, Planalto e Serra Catarinense. Segundo o Climatempo, a condição de geada é alta para grande parte do Rio Grande do Sul, do interior de Santa Catarina e cidades mais ao sul do Paraná, incluindo as capitais Curitiba e Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/porto-alegre-teve-a-menor-temperatura-do-ano-nesse-domingo-5-graus/

Porto Alegre teve a menor temperatura do ano nesse domingo: 5 Graus

2024-06-30