Magazine Rapper Chynna morre aos 25 anos de idade

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2020

Família da rapper divulga a perda da jovem Chynna. Foto: Divulgação Família da rapper divulga a perda da jovem Chynna. (Divulgação) Foto: Divulgação

A rapper Chynna, que antes de entrar para o mundo da música trabalhava como modelo, morreu no dia 8 de abril em sua casa na cidade de Filadélfia, na Pensilvânia, Estados Unidos. A artista tinha somente 25 anos de idade e a causa da morte ainda não foi divulgada.

Segundo informações do jornal The New York Times, a família da rapper enviou um comunicado para a imprensa internacional falando sobre a perda da jovem: Chynna era profundamente amada e sentiremos dolorosamente a sua falta. Ela era uma artista e pessoa extremamente inspiradora e única. Chynna chegou a abordar a morte em seus trabalhos e até tem um álbum chamado in case i die first (caso eu morra primeiro, em tradução livre para o português). A seguir, relembre mais celebridades que nos deixaram em 2020.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine