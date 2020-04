Celebridades Anitta fará live de drinks: “Ficar bêbada”

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2020

Anitta faz maquiagem para gravação na quarentena Foto: Reprodução/Redes sociais Anitta faz maquiagem para gravação na quarentena. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução/Redes sociais

Anitta impressionou os seguidores ao reaparecer nas redes sociais toda produzida nesta sexta-feira (10). De quarentena, a intérprete de “Onda Diferente” anunciou uma nova live no Instagram, mas reforçou que não vai fazer show. “Estava com saudades de me ver bonita, mas não estava de me maquiar. Amanhã (sábado, 11) vou me arrumar pra fazer a live e não é show. É ensinando a fazer uns drinks, mara”, disse.

Namorando o empresário Gabriel David, Anitta comentou em seu Stories como será feito a transmissão neste sábado (11).

“Vamos chamar um bartender, que vai ensinar e aí a gente vai bebendo durante esse tempo, nessa live. Se eu ficar bêbada, ficou. Já falei pra assessor não se meter nisso porque internet não é terra de ninguém”, brincou a artista.

“Não quero fazer acústico”

Gusttavo Lima, Lucas Lucco, Pedro Sampaio, Péricles e mais famosos organizaram shows ao vivo e animaram a quarentena dos fãs nessas duas últimas semanas. Aos internautas, Anitta comentou que está calculando uma maneira de como fazer uma apresentação pop, em casa e sem aglomerações.

“Não é a toa que pessoas que cantam músicas dançantes não estão fazendo. Pensa aí. Você canta música para a galera dançar… é diferente! Não quero fazer acústico. Quero fazer dançando e animado. Meu negócio é lá de cima. Vou pensar numa live musical sem chamar um monte de gente pra onde eu estou. Live produzida, com uma luz boa, vai chamar gente e a ideia não é essa, né? Se eu chamar gente aí é aquela pauta que a gente conversou”, explicou.

Marília Mendonça bateu recorde de acessos simultâneos e Bruno & Marrone empolgou a web com momentos divertidos e beijo para Maiara e Maraisa.

Tiktok

Anitta é mais uma das artistas a se render ao Tiktok. Entretanto, a carioca admitiu não ter muita habilidade em mexer no aplicativo.

“Fui me maquiar pra fazer um vídeo e aí fui fazer Tiktok, que o povo fica pedindo, e eu cheguei a conclusão que a idade é um negócio que bate mesmo. A gente sente a idade. Se fosse na época que eu era adolescente, eu ia ser rainha desse negócio. Hoje em dia não tenho paciência, não. Tudo cagado hoje em dia e eu falo ‘tá ótimo’. Toda hora eu ia conferir se está horrível e eu deixei horrível mesmo”, brincou.

