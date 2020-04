Fama & TV Qual será o nome do bebê de Giovanna Ewbank?

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2020

Família: Dúvida entre dois nomes para o bebê. Foto: Reprodução/Redes sociais Família: Dúvida entre dois nomes para o bebê. (Reprodução/Redes sociais) Foto: Reprodução/Redes sociais

Giovanna Ewbank publicou um vídeo bem divertido neste sábado, dia 11, em seu canal no YouTube. A apresentadora fez uma brincadeira onde os filhos, Titi e Bless, o marido, Bruno Gagliasso, e um de seus amigos, que está em quarentena com a família, davam sugestões de nomes para o bebê. Gioh espera por um menino e o nome da criança ainda não foi definido por ela e Bruno. Ainda tem tempo, né?

Titi foi a primeira a sugerir um nome: Eduardo. Mais do que isso, a menina usou o mesmo sobrenome de um coleguinha de escola – e queria que seu novo irmãozinho se chamasse da mesma forma. Parece que ela gosta muito desse amigo, né? Fofa!

Lucca também foi um nome que apareceu. Gioh, então, explicou que se não tivesse um irmão chamado Gian Luca, com certeza nomearia o filho dessa forma.

Os nomes preferidos de Giovanna e Bruno, por enquanto, são Gael e Lion. Esses dois nomes ocupam as primeiras posições da lista pensada pelo casal. E você, gosta?

O pequeno Bless ainda surpreendeu por dar as melhores sugestões de todo o vídeo – e com certeza você dará muita risada com a criatividade do menino!

Assista ao vídeo:

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Fama & TV