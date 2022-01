Skate Rayssa Leal avança à decisão do STU Criciúma com melhor nota da semifinal

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2022

Rayssa surpreendeu com a apresentação de manobras que ainda não havia tentado em competições. (Foto: Julio Detefon/STU)

Na primeira disputa de skate de 2022, em Criciúma, a medalhista de prata Rayssa Leal mostrou que o descanso das férias colaborou para o lado profissional. Nas semifinais disputadas pelo STU Street, neste sábado (15), a jovem de 14 anos apresentou manobras novas e avançou à final com tranquilidade com a melhor nota da classificatória, com 11,04. A atual bicampeã da SLS Pâmela Rosa também garantiu vaga entre as oito finalistas, com 7,91.

Cada skatista precisou apresentar duas voltas de 45 segundos cada e quatro tentativas de manobra única para a soma final das notas. Na segunda bateria da qualificatória, Rayssa Leal e Pâmela Rosa mostraram alto nível de skate e foram as principais na disputa.

A “fadinha do skate” acertou a linha apresentada nas duas voltas, com direito a manobra nova, mas a que impressionou foi o “Front Side Blunt slide shovit” no corrimão e mostrou que a evolução no skate para 2022 vai dar trabalho para as adversárias.

A atual campeã da SLS, a paulista Pâmela Rosa foi para final com a segunda melhor nota e também apresentou manobra nova, mas caiu ao tentar finalizar e promete disputa acirrada na final de domingo. Campeã da Liga Pro skate de Portugal, carioca Virgínia Fortes Águas não conseguiu encaixar bem nas voltas, mas na última tentativa de manobra única conseguiu ficar no top 8.

O skate nacional já tem seu primeiro compromisso de 2022. O STU de Criciúma vem para abrir a temporada do ano após um 2021 de muita evidência do esporte. E o evento vai contar com grandes nomes do skate nacional. Pâmela Rosa, Rayssa Leal, Pedro Barros e Luiz Francisco são só alguns dos atletas confirmados.

A etapa de Criciúma abre o circuito brasileiro de Skate do ano e vale pontuação máxima no ranking nacional. O campeonato será dedicado às modalidades do skate que foram para as Olimpíadas.

Outros grandes nomes do skate nacional entram em ação no próximo fim de semana na modalidade Park. Os representantes olímpicos Pedro Quintas, Isadora Pacheco, Dora Varela e Yndiara Asp entram na disputa.

Confira as finalistas no feminino Street:

1º Rayssa Leal: 11,04

2º Pamela Rosa: 7,91

3º Gabriela Mazetto: 6,95

4º Rafaela Murbach: 6,28

5º Karen Feitosa: 6,19

6º Virginia Fortes Águas: 6,16

7º Marina Gabriela:6,09

8º Giovana Dias: 5,88

Chuva e a semifinal masculina

As três horas que paralisaram a segunda semifinal masculina parecem ter inspirado Douglas Molocope. Último na ordem dos skatistas, ele foi o único que não conseguiu completar a fase das duas primeiras voltas antes da chuva molhar a pista em Criciúma. Quando o evento foi retomado, Molocope não mandou bem na última volta, mas nas manobras únicas ele foi “destruidor”.

Com duas grandes manobras, uma delas vocês podem ver acima, ele conquistou o maior somatório do campeonato até aqui: 15.41. Luizinho, atleta olímpico de park, também merece destaque, com a terceira melhor nota da fase classificatória ele mostrou toda sua versatilidade com manobras que provam que park e street podem andar juntos.

