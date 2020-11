Bem-Estar Reaberto o pré-cadastramento de voluntários para a testagem de vacina Covid-19

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2020

Espaço de realização de testes da vacina contra a Covid-19. Foto: Divulgação/GHC Espaço de realização de testes da vacina contra a Covid-19. (Foto: Divulgação/GHC) Foto: Divulgação/GHC

O Serviço de Infectologia do HNSC (Hospital Nossa Senhora da Conceição) reabriu o pré-cadastramento de voluntários para a testagem de vacina Covid-19, para grupo específico, informou o hospital nesta sexta-feira (6).

É preciso atender os seguintes pré-requisitos: ter 60 anos ou mais; residir na região da Grande Porto Alegre; não possuir nenhuma comorbidade (hipertensão, diabetes, obesidade, câncer, doença cardíaca, doença hepática, etc); ter o IMC (Índice de Massa Corpórea) menor que 30 kg/m².

Hospital Conceição inicia testes da vacina contra a Covid-19

Na quinta-feira (5) o Hospital Nossa Senhora da Conceição iniciou os testes da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório belga Janssen, divisão de vacinas da Johnson & Johnson. O estudo, que está na Fase 3 (fase controlada com placebo) e inicia recrutando voluntários acima de 59 anos sem comorbidades, ocorre em espaço da Escola GHC. Ao todo, os testes no HNSC visam à inclusão de 2.000 participantes.

O diretor-presidente do GHC, Cláudio Oliveira, esteve presente na ocasião a fim de conhecer as instalações do ambiente. Ele foi acompanhado pelo coordenador do Serviço de Infectologia do Hospital Conceição e investigador responsável, Breno Riegel Santos, juntamente com a coordenadora médica das pesquisas do Serviço de Infectologia do Hospital Conceição, Rita Lira.

Os testes preveem 60 mil participantes em todo o mundo. No Hospital Conceição, foram mais de 4 mil inscritos em dois dias e, por isso, as inscrições na instituição já estão encerradas.

