Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 3.072 novos casos da Covid-19 e mais 20 óbitos

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2020

Os recuperados são 240.929 (93% dos casos). Foto: Divulgação/GHC Os recuperados são 240.929 (93% dos casos). (Foto: Divulgação/GHC) Foto: Divulgação/GHC

O Rio Grande do Sul registrou nesta sexta-feira 3.072 novos casos da Covid-19 e teve confirmados mais 20 óbitos. O total de casos confirmados é de 257.785 e o de óbitos 5.973. Os recuperados são 240.929 (93% dos casos).

Entre os óbitos divulgados, um é de julho e outro de setembro, que agora tiveram suas fichas completadas. Os demais são de datas entre os dias 21 de outubro e 5 de novembro.

Além disso, a atualização teve ainda a exclusão de um óbito atribuído a Porto Lucena (homem, 80 anos, que havia sido divulgado no dia 4) após revisão do caso.

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alvorada (mulher, 77 anos);

Capão do Leão (mulher, 80 anos);

Caxias do Sul (homem, 75 anos);

Cidreira (homem, 61 anos);

Coronel Bicaco (homem, 60 anos);

Gramado (homem, 74 anos);

Ijuí (mulher, 88 anos);

Mato Queimado (homem, 78 anos);

Mormaço (mulher, 84 anos);

Osório (mulher, 67 anos);

Porto Alegre (mulher, 70 anos);

Porto Alegre (homem, 59 anos);

Porto Alegre (mulher, 82 anos);

Porto Alegre (homem, 99 anos);

Porto Alegre (mulher, 61 anos);

Quaraí (homem, 82 anos);

Santa Maria (homem, 77 anos);

Santa Maria (mulher, 53 anos);

Sentinela do Sul (homem, 68 anos);

Viamão (mulher, 76 anos).

Os novos casos confirmados são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Água Santa – 4;

Agudo – 1;

Ajuricaba – 8;

Alegrete – 27;

Alegria – 1;

Almirante Tamandaré do Sul – 1;

Alpestre – 3;

Alvorada – 34;

Antônio Prado – 21;

Arambaré – 3;

Arroio do Meio – 1

Arroio do Sal – 2

Arroio dos Ratos – 6

Arroio Grande – 1

Arvorezinha – 9

Augusto Pestana – 1

Bagé – 26

Balneário Pinhal – 1

Barão de Cotegipe – 1

Barão do Triunfo – 4

Barra do Ribeiro – 1

Barra Funda – 3

Barracão – 1

Bento Gonçalves – 74

Bom Jesus – 4

Bom Princípio – 2

Bom Retiro do Sul – 2

Boqueirão do Leão – 2

Bozano – 1

Butiá – 8

Caçapava do Sul – 3

Cachoeira do Sul – 12

Cachoeirinha – 63

Camaquã – 16

Camargo – 1

Cambará do Sul – 6

Campinas do Sul – 1

Campo Bom – 55

Candiota – 1

Canela – 34

Canguçu – 3;

Canoas – 113;

Capão da Canoa – 7;

Capão do Leão – 3;

Capela de Santana – 1;

Capivari do Sul – 5;

Caraá – 3;

Carazinho – 31;

Carlos Barbosa – 26;

Caseiros – 1;

Catuípe – 3;

Caxias do Sul – 360;

Cerro Grande do Sul – 7;

Cerro Largo – 6;

Chapada – 3;

Charqueadas – 13;

Chiapetta – 1;

Cidreira – 2;

Condor – 4;

Constantina – 11;

Coronel Barros – 4;

Coronel Bicaco – 4;

Crissiumal – 2;

Cruz Alta – 29;

David Canabarro – 1;

Derrubadas – 1;

Dois Irmãos – 18;

Dois Lajeados – 1;

Dom Pedrito – 1;

Eldorado do Sul – 29;

Encantado – 11;

Encruzilhada do Sul – 2;

Entre-Ijuís – 2;

Erebango – 2;

Erechim – 79;

Erval Seco – 5;

Estância Velha – 1;

Esteio – 46;

Estrela – 17;

Eugênio de Castro – 5;

Farroupilha – 21;

Faxinal do Soturno – 1;

Feliz – 1;

Fortaleza dos Valos – 1;

Frederico Westphalen – 10;

Garibaldi – 10;

Gaurama – 5;

Getúlio Vargas – 11;

Giruá – 3;

Gramado – 48;

Gravataí – 120;

Guaíba – 4;

Guaporé – 7;

Horizontina – 3;

Hulha Negra – 1;

Humaitá – 2;

Ibiaçá – 1;

Ibirubá – 9;

Igrejinha – 2;

Ijuí – 28;

Ilópolis – 1;

Imbé – 1;

Independência – 1;

Ipê – 3;

Itaara – 1;

Itaqui – 4;

Itati – 1;

Ivoti – 4;

Jaquirana – 1;

Lagoa dos Três Cantos – 3;

Lagoa Vermelha – 12;

Lajeado – 12;

Manoel Viana – 3;

Maquiné – 7;

Marau – 11;

Minas do Leão – 2;

Miraguaí – 3;

Montenegro – 8;

Não-Me-Toque – 8;

Nonoai – 2;

Nova Araçá – 1;

Nova Bassano – 2;

Nova Hartz – 20;

Nova Pádua – 4;

Nova Palma – 1;

Nova Petrópolis – 12;

Nova Prata – 4;

Nova Ramada – 3;

Nova Roma do Sul – 2;

Nova Santa Rita – 21;

Novo Barreiro – 4;

Novo Hamburgo – 66;

Osório – 44;

Palmares do Sul – 1;

Palmeira das Missões – 31;

Paraí – 7;

Pareci Novo – 2;

Parobé – 15;

Passo do Sobrado – 3;

Passo Fundo – 64;

Pedras Altas – 1;

Pedro Osório – 1;

Pejuçara – 2;

Pelotas – 9;

Pinhal – 4;

Pinto Bandeira – 1;

Pirapó – 4;

Portão – 2;

Porto Alegre – 209;

Porto Mauá – 1;

Porto Xavier – 4;

Protásio Alves – 1;

Putinga – 3;

Quinze de Novembro – 3;

Redentora – 2;

Restinga Seca – 3;

Rio Grande – 77;

Rio Pardo – 2;

Rodeio Bonito – 1;

Rolante – 2;

Roque Gonzales – 2;

Rosário do Sul – 1;

Salvador das Missões – 1;

Salvador do Sul – 2;

Sananduva – 6;

Santa Bárbara do Sul – 8;

Santa Cecília do Sul – 1;

Santa Clara do Sul – 1;

Santa Cruz do Sul – 25;

Santa Maria – 39;

Santa Maria do Herval – 1;

Santa Rosa – 60;

Santa Vitória do Palmar – 7;

Santana do Livramento – 16;

Santiago – 30;

Santo Ângelo – 12;

Santo Antônio da Patrulha – 13;

Santo Antônio das Missões – 1;

Santo Augusto – 6;

Santo Cristo – 2;

São Borja – 17;

São Domingos do Sul – 1;

São Francisco de Assis – 26;

São Gabriel – 24;

São Jerônimo – 1;

São José do Hortêncio – 2;

São José do Ouro – 2;

São José dos Ausentes – 5;

São Leopoldo – 125;

São Lourenço do Sul – 3;

São Luiz Gonzaga – 35;

São Marcos – 5;

São Miguel das Missões – 1;

São Pedro do Butiá – 3;

São Pedro do Sul – 2;

São Sebastião do Caí – 10;

São Sepé – 1;

São Vicente do Sul – 1;

Sapiranga – 1;

Sapucaia do Sul – 28;

Sarandi – 9;

Seberi – 2;

Sede Nova – 2;

Selbach – 4;

Sentinela do Sul – 1;

Serafina Corrêa – 3;

Sertão Santana – 1;

Severiano de Almeida – 1;

Sobradinho – 1;

Soledade – 2;

Tapejara – 7;

Tapera – 1;

Tapes – 4;

Taquara – 1;

Taquari – 10;

Tenente Portela – 2;

Teutônia – 7;

Torres – 21;

Tramandaí – 9;

Travesseiro – 1;

Três Coroas – 4;

Três de Maio – 4;

Três Forquilhas – 2;

Três Passos – 2;

Trindade do Sul – 1;

Triunfo – 1;

Tucunduva – 1;

Tupanciretã – 7;

Tupandi – 1;

Uruguaiana – 38;

Vacaria – 3;

Vale do Sol – 2;

Vale Real – 1;

Venâncio Aires – 44;

Vera Cruz – 1;

Veranópolis – 8;

Viamão – 9;

Victor Graeff – 2;

Vista Alegre – 1;

Xangri-lá – 1.

A atualização teve ainda 115 casos excluídos por duplicidade ou revisão.

