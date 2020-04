Notas Mundo Reabertura de comércios na Geórgia recebe críticas de Trump

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2020

A decisão tomada pelo governo do estado norte-americano da Geórgia em reabrir a economia já nesta sexta-feira (24) recebeu críticas até do presidente Donald Trump, aliado do governador republicano Brian Kemp. “Acho que é um pouco cedo. Poderiam esperar mais”, afirmou Trump. Outras autoridades locais e dos Estados Unidos também criticaram a medida.

