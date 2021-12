Esporte Reabertura dos portões marca retomada dos programas sócios-torcedores para times gaúchos; veja ranking

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2021

Clubes gaúchos aproveitaram o anseio dos torcedores em voltar para as arquibancadas, reabertas em outubro, para reacender seus programas de fidelidade. O Internacional, por exemplo, teve 95% de sócios no clássico contra o Grêmio. No geral, a média dos sócios colorados no Beira-Rio foi de 87% no Brasileirão.

O Inter é conhecido por realizar uma série de ações voltadas para aproximar os torcedores do clube. Uma delas, que ocorreu durante os jogos em Porto Alegre, foi o sorteio de dez sócios, com familiares, para acompanhar a delegação da equipe no hotel, assistir às partidas de uma tribuna especial e pernoitar em um hotel reservado pelo clube.

Com cerca de 100 mil inscritos, o clube gaúcho possuía o maior número de sócios no Brasil. Contudo, a excelente temporada do Atlético-MG fez com que o número de associados do clube mineiro saltasse para 126 mil.

O Grêmio, que teve uma perda de associados devido à pandemia, voltou a agregar torcedores ao seu programa sócio-torcedor com a volta do público aos estádios. Mesmo com a campanha ruim realizada no Brasileirão, que resultou na queda da equipe para a Série B, o tricolor está agregando sócios diariamente. No total, já são 2 mil sócios que voltaram a pagar a mensalidade desde o rebaixamento.

Os torcedores estão utilizando o momento ruim do clube para ajudá-lo a se recompor. Apesar das críticas, a torcida apoiou o time até o último momento. No final do jogo contra o Atlético-MG, mesmo com a equipe já rebaixada, os torcedores cantaram o hino do clube na Arena. Os sócios esperam que o ano de 2022 seja marcado pela volta do Tricolor à elite do futebol brasileiro.

Outro clube gaúcho que se beneficiou com a volta dos torcedores aos jogos foi o Juventude. Com o Estádio Alfredo Jaconi reformado para a disputa da Série A, o clube alcançou 6.300 sócios e uma média de 40% deles presentes nos jogos disputados em casa.

Vale lembrar que o Juventude se salvou do rebaixamento na última rodada, apoiado por quase 20 mil torcedores no Alfredo Jaconi.

Confira o top 10 do ranking de sócios do mês de dezembro:

Atlético-MG: 126.254

Internacional: 75.100

Flamengo: 65.868

Grêmio: 64.000

Vasco: 48.758

Palmeiras: 43.587

Corinthians: 40.344

São Paulo: 31.250

Fluminense: 32.495

Ceará: 31.800

