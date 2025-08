Tecnologia Reagir com “curtir” no WhatsApp pode pegar mal; veja quando evitar

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2025

Reações com "curtir" no WhatsApp são interpretadas de maneiras diferentes dependendo da geração do usuário. (Foto: Reprodução/WhatsApp)

Quando lançado pelo WhatsApp em 2022, o recurso de reagir a mensagens com emojis foi bem recebido pelos usuários. Hoje, no entanto, a função divide opiniões e evidencia uma questão geracional. Para os mais jovens, que valorizam interações digitais mais intensas, o “curtir” costuma ser interpretado de forma negativa. Já os mais experientes enxergam o recurso de maneira oposta, entendendo-o como algo funcional.

Por isso, não há uma forma certa ou errada de reagir a uma conversa no WhatsApp — é importante observar o contexto do diálogo e quem está participando, pois, para cada interação, existe um emoji que funciona melhor. Entenda mais detalhes a seguir.

* Como funcionam as reações no WhatsApp

O recurso de reações a mensagens no WhatsApp foi introduzido no mensageiro em 2022. A ideia da Meta era permitir que os usuários respondessem rapidamente a qualquer mensagem recebida no chat, sem precisar digitar nada. A novidade teve forte adesão dos usuários, que passaram a usar as reações por emojis, principalmente, nos grupos de família e de trabalho.

Ao pressionar uma mensagem, um menu de reações rápidas é exibido, com opções de emojis que podem ser enviados. A princípio, a função contava com seis emojis fixos. Posteriormente, outros formatos foram incorporados ao WhatsApp para ampliar as opções de reações.

* A polêmica do “curtir” sozinho

Mas o que surgiu como uma ideia para agilizar respostas rápidas passou a ser motivo de incômodo para muitos usuários. Para eles, reações como “joinha” ou “coração”, principalmente após mensagens mais elaboradas ou sensíveis, podem ser interpretadas de forma negativa.

Dependendo do contexto da conversa — seja ele emocional, profissional ou até mesmo uma discussão acalorada — a reação pode soar fria, como desdém ou até como sinal de preguiça por parte do receptor.

Uma parcela dos usuários também vê o “curtir” como uma forma abrupta de encerrar a conversa, independentemente do contexto do diálogo. Em bate-papos nos quais as pessoas estão claramente engajadas, por exemplo, reagir com um simples “joinha” pode ser mal recebido, pois transmite a impressão de desinteresse no assunto.

* Diferenças geracionais e contextuais

A forma como os usuários interpretam as reações no WhatsApp também esbarra em diferenças geracionais. Os mais jovens, pertencentes à Geração Z, veem o “curtir” como algo impessoal, seco ou até sarcástico. Por estarem sempre conectados, este grupo prioriza uma interação virtual mais intensa. Já para os mais experientes — os boomers e millennials —, as reações são vistas de maneira totalmente diferente. Eles consideram o recurso funcional e o utilizam como uma forma de “resposta educada”, quando não há muito o que dizer — em vez de simplesmente não expressar qualquer reação à mensagem.

Além disso, o significado do “curtir” muda conforme a relação entre o interlocutor e o receptor, assim como o contexto da mensagem naquele bate-papo. Ao receber uma ordem do chefe, por exemplo, apenas curtir a mensagem indica que você entendeu o recado. Já em uma conversa com aquele crush, o coração pode representar um indício de flerte. No próximo tópico, entenda em quais situações cada reação funciona melhor.

* Reações que funcionam melhor em cada situação

Cada um dos principais emojis de reação no WhatsApp tem seu momento e contexto. Por isso, é importante entender em quais situações eles se encaixam melhor.

— “Joinha”: Funcional para interações rápidas e objetivas. Por exemplo: se você recebe uma mensagem simples, como “vou passar aí na sua casa às 17h”, a reação com o “joinha” é apropriada;

— “Coração”: Recomendado para contextos emocionais, como em conversas com um parceiro(a) ou com alguém por quem você tem muito afeto. No entanto, se a pessoa não se encaixa em nenhuma dessas categorias, o coração pode gerar confusão — especialmente em casos de “crushes”;

— “Chorando de rir”: Se você participa de muitos grupos informais — aqueles voltados ao compartilhamento de memes e conteúdos engraçados —, esse é o emoji perfeito e pode ser usado sem restrições. (Com informações do portal Tech Tudo)

