Por Redação O Sul | 3 de junho de 2024

Craque francês assinou por cinco anos com o clube merengue. (Foto: Reprodução)

Kylian Mbappé é o novo jogador do Real Madrid. Após a conquista da Champions League, no último sábado (1º), o clube espanhol anunciou a contratação de um dos principais atacantes do mundo por cinco temporadas. O francês ficou livre no mercado após não renovar com o PSG e chega ao Real por custo zero.

O acordo tem cinco anos de duração, expirando ao final do primeiro semestre de 2029. O salário está estimado em 15 milhões de euros anuais (cerca de R$ 85 milhões), além de um bônus de assinatura de 150 milhões de euros, divididos em parcelas pagas ao longo do vínculo.

O contrato já havia sido assinado nos últimos dias, restando apenas o anúncio oficial por parte da diretoria merengue. O jogador deve se apresentar em Valdebebas após a disputa da Eurocopa, já que estará em busca do título com a França.

Nas redes sociais, o atacante francês se manifestou e compartilhou várias imagens da infância com a camisa do seu novo clube.

“Um sonho realizado. Muito feliz e orgulhoso de formar parte do clube dos meus sonhos. É impossível explicar o quão feliz e emocionado me sinto neste momento. Estou impaciente para vê-los, madridistas, e obrigado pelo seu apoio incrível. Hala Madrid!”, disse o atacante.

Um dos astros do Real Madrid, Vinícius Júnior comentou com “tic” e um emoji de um relógio na publicação de Mbappé. Além disso, o atacante brasileiro curtiu a publicação do novo companheiro de equipe.

Além de contarem com o reforço de Kylian Mbappé, outro jogador que aparecerá como opção no ataque do Real na próxima temporada é o jovem Endrick. O brasileiro integrará o elenco da equipe após defender a Seleção Brasileira na Copa América.

Camisa 9

Ainda não há data para a apresentação oficial. O comunicado do Real Madrid não dá mais detalhes sobre a chegada do atacante à equipe. Em outra notícia de seu site, o clube espanhol traz um perfil do seu novo jogador.

De acordo com o jornal francês Le Parisien, Mbappé vai vestir a camisa 9 do Real Madrid, vaga desde a saída de Benzema para o Al-Ittihad, em 2023. O diário também informa que o craque francês passará a usar a 10 depois da saída de Modric, em 2025. O meia croata, de 38 anos, tem contrato somente até o fim deste mês, mas vai renovar por mais uma temporada.

Negociação

O Real Madrid deseja contar com Mbappé desde quando ele era apenas um jovem no Monaco. Em 2021, o PSG recusou uma proposta de 200 milhões de euros pelo jogador. No ano seguinte, o atacante poderia se transferir sem custos para a Espanha, mas preferiu renovar com o Paris.

Agora, aos 25 anos, Mbappé vai cumprir o seu sonho de jogar no Real Madrid. A transferência é sem custos após o fim do contrato do atacante com o PSG. Mas a imprensa francesa prevê uma batalha jurídica promovida pelo clube francês, devido à cláusula que estendia o vínculo com o jogador até 2025.

Mesmo sem pagar pela contratação, o acordo com Mbappé prevê o pagamento de um grande valor em luvas pelo Real Madrid. A imprensa europeia especula algo entre 100 e 150 milhões de euros (R$ 537 milhões e R$ 800 milhões, respectivamente), que devem ser diluídos no período do contrato do jogador com a equipe espanhola.

Mbappé tinha um acordo com o gigante espanhol desde fevereiro. Ele teria um salário de 30 milhões de euros (R$ 171 milhões) por ano, de acordo com o jornal espanhol Marca. O valor representa uma grande redução frente aos quase 100 milhões de euros anuais brutos que faturava no PSG.

Ídolo francês

Mbappé disse adeus ao PSG após sete temporadas no clube, no qual soma 308 jogos e 256 gols marcados. Contratado em 2017, após explodir no Monaco, o francês é o segundo jogador mais caro da história. Ele custou 180 milhões de euros ao Paris, que planeja abrir os cofres para suprir sua ausência.

Ele se tornou um dos maiores ídolos do clube parisiense, como maior artilheiro da equipe. Ao longo dos sete anos, conquistou 15 títulos, entre eles seis edições do Campeonato Francês, e foi vice-campeão da Champions em 2020.

