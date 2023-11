Futebol Real Madrid anuncia novo contrato com Vinícius Júnior e multa bilionária

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2023

A renovação de contrato de Vinícius Júnior com o clube espanhol vai até junho de 2027. (Foto: Divulgação)

O Real Madrid anunciou nesta terça-feira (31) a renovação de contrato de Vinícius Júnior até junho de 2027. Antes disso, o vínculo do jogador brasileiro de 23 anos, protagonista do clube merengue nas duas últimas temporadas, era válido apenas até junho de 2024. A multa rescisória é estimada em 1 bilhão de euros (R$ 5,4 bilhões na cotação atual), com o atacante recebendo salário anual de aproximadamente 10,5 milhões de euros (R$ 56,3 milhões).

“O Real Madrid C. F. e Vini Jr. chegaram a acordo na prolongação do contrato do jogador, que ficará vinculado ao clube até 30 de Junho de 2027. Aos 23 anos, Vini Jr. já é um dos jogadores mais importantes do Real Madrid nos últimos anos”, anunciou o clube.

“Improvável, mas não impossível! O maior e melhor clube do mundo! Obrigado, presidente, torcida, companheiros e todos que trabalham no Real Madrid. Obrigado, família, amigos e fãs. No clube dos sonhos até 2027 e por mais títulos juntos!”, escreveu Vini Jr. nas redes sociais.

A confirmação da renovação vem um dia depois de o atacante ser agraciado com o Prêmio Sócrates, durante as premiações da Bola de Ouro, em Paris, pelos serviços prestados pelo Instituto Vini Jr, projeto voltado à educação de jovens por meio do esporte, fundado em 2020.

Ao receber o prêmio, Vini foi exaltado pelo ex-atacante marfinense Didier Drogba por sua luta contra o racismo. O jovem atleta é alvo constate de ataques racistas em estádios de adversários e tem adotado uma postura combativa. Chegou a dizer, inclusive, que a Espanha passa a imagem de um país racista para o restante do mundo, mas nunca cogitou, ao menos publicamente, deixar o país.

Durante o evento realizado pela revista France Football, o atacante também conheceu sua posição na premiação de melhor jogador do mundo. Ele ficou em sexto lugar, atrás de Rodri (Manchester City/Espanha), De Bruyne (Manchester City e Bélgica), Mbappé (PSG e França), Haaland (Manchester City e Noruega) e do vencedor da Bola de Ouro, Lionel Messi (PSG/Inter Miami e Argentina).

Vinícius Júnior chegou a Madri em junho de 2018, vendido pelo Flamengo, e jogou algumas partidas pelo Real Madrid Castilla, o time B do clube merengue, antes de começar a ter oportunidades na equipe principal, ainda na temporada 2018/2019. Passou por uma evolução técnica e tática e deslanchou como protagonista na temporada 2021/2022, quando ajudou o Real a ser campeão da Liga dos Campeões. Tem 253 partidas, 53 gols e nove títulos pela equipe espanhola. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

