Por Redação O Sul | 4 de junho de 2023

Ao fim de sua última partida pelo clube, Benzema foi “jogado” para o alto pelos seus companheiros. (Foto: Reprodução)

O ataque do Real Madrid foi desmanchado neste fim de semana com quatro anúncios de encerramentos de contrato. O mais importante deles ficou para a manhã deste domingo (4) e foi a confirmação da saída do francês Karim Benzema ao fim da temporada, após 14 anos na equipe espanhola. Após muita especulação, o atual vencedor da bola de ouro chegou a um acordo para “colocar fim em sua brilhante e inesquecível” fase como jogador do Real Madrid, conforme definiu o clube.

O atacante brasileiro Vinícius Júnior agradeceu em redes sociais todo o companheirismo de Benzema. Os dois jogaram juntos por cinco temporadas, desde a chegada do carioca em 2018 vindo do Flamengo. “Benzvini, Vinzema… tanto faz. O resultado sempre foi o mesmo: gols, risadas, títulos e, principalmente, aprendizado. Quando o menino de São Gonçalo, muito tímido, chegou a Madri em 2018, você foi o primeiro a me receber. Nunca esquecerei. Eu cresci com você, ganhamos Espanha, Europa e o mundo juntos. E pude aplaudir sua bola de ouro com muito orgulho. Terminamos hoje esta ‘dupla das trevas’ na vida real, mas sempre terei nossos vídeos como inspiração e lembranças de um momento inesquecível”, publicou Vinícius Júnior.

Benzema chegou ao Real Madrid em 2009, com apenas 21 anos. Em 14 temporadas na capital espanhola, o artilheiro conquistou 25 títulos e se tornou o maior vencedor na história do clube, junto com o brasileiro Marcelo. Benzema é também o estrangeiro com mais jogos oficiais pela equipe da capital. Entre os títulos estão cinco Liga dos Campeões, cinco Mundiais de Clubes e quatro Campeonatos Espanhóis.

A possível saída do atacante agitou a imprensa e as redes sociais nos últimos meses. Na próxima temporada, o francês defenderá o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Um contrato milionário que será na casa dos R$ 540 milhões por ano o seduziu.

“Karim Benzema é o quinto jogador que mais vezes vestiu a nossa camisa com 647 jogos, e é o segundo maior artilheiro de todos os tempos do Real Madrid, com 353 gols. Ele também é o segundo maior artilheiro de todos os tempos do Real Madrid tanto na Liga quanto na Copa da Europa. E também é o quarto artilheiro da Liga dos Campeões na história desta competição e o quarto artilheiro da história da Liga”, destacou o clube em nota oficial. Benzema saiu do elenco para entrar para a história do time. Seu nome e fotos e feitos estarão para sempre no museu do clube.

A despedida de Karim Benzema do Real Madrid teve roteiro que faz jus à carreira do atacante francês com a camisa merengue: com bola no fundo das redes e homenagem e gratidão dos torcedores e jogadores. Os comandados de Carlo Ancelotti empataram por 1 a 1 com o Athletic Bilbao neste domingo e carimbaram a vice colocação na última rodada do Campeonato Espanhol.

O Real Madrid confirmou a saída de Benzema horas antes da partida. Foi dele o nome que esteve na boca dos torcedores que foram prestigiar o jogo no Santiago Bernabéu. Benzema foi ovacionado quando anunciado antes do pontapé inicial. O público fez barulho ensurdecedor também quando o artilheiro pegou a bola em lances perigosos, sonhando com uma bola na rede na última partida dele pelo clube espanhol. O gol veio, mas foi de pênalti, aos 27 minutos do segundo tempo. E ele foi aplaudido e aclamado. Ao fim da partida, Benzema foi “jogado” para o alto pelos seus companheiros. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

2023-06-04