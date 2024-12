Brasil Reaplicação das provas do Enem acontece na próxima semana

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2024

A reaplicação das provas do Enem 2024 também terá 180 questões objetivas Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil A reaplicação das provas do Enem 2024 também terá 180 questões objetivas. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil) Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) reaplicará as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano na terça (10) e na quarta-feira (11), em todo o País.

O Cartão de Confirmação de Inscrição da reaplicação do Enem 2024 está disponível na Página do Participante. Para visualizar e imprimir, é necessário acessar o portal único de serviços digitais do governo federal, o Gov.br, com o CPF e senha cadastrados.

Somente os candidatos que faltaram aos dias originais das provas – 3 e 10 de novembro – e tiverem seus pedidos deferidos pelo Inep poderão fazer a reaplicação do Enem. O edital prevê que a reaplicação é destinada apenas aos candidatos prejudicados por problemas logísticos ou infectados por doenças contagiosas.

A reaplicação das provas do Enem 2024 também terá 180 questões objetivas de quatro áreas do conhecimento (linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática), além da redação.

