Pela primeira vez na história, o bitcoin superou nesta quinta-feira (5) a barreira dos US$ 100 mil (cerca de R$ 604 mil). O valo da principal moeda digital do mercado disparou após a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, em novembro.

Antigo crítico da moeda, Trump atualmente é um grande incentivador do setor. A cotação nesse valor, totalmente improvável na época da criação do bitcoin, há 16 anos, dá um pouco mais de credibilidade ao setor, que vê o retorno do republicano à Casa Branca como uma “bênção”, especialmente com o bilionário Elon Musk ao seu lado.

Depois de chamar as criptomoedas de fraude no seu primeiro mandato (2017-2021), Trump mudou de tom durante a última campanha eleitoral, financiada em parte por grupos do setor. Agora, o republicano promete fazer dos Estados Unidos “a capital mundial do bitcoin e das criptomoedas”.

A consequência veio rápido: o bitcoin, que valia pouco mais de US$ 69 mil (cerca de R$ 417 mil) por unidade em 5 de novembro, dia das eleições norte-americanas, estava cotado, nas primeiras negociações das Bolsas asiáticas nesta quinta, em US$ 102,7 mil (cerca de R$ 620 mil).

A valorização é de quase 50% desde a vitória do republicano e de mais de 130% desde o início deste ano.