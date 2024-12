Os jovens haviam dito para os pais que passariam o fim de semana no sítio, mas não voltaram para casa. No dia do desaparecimento, seis homens armados usando capuz entraram no local e levaram os jovens em dois carros. Os corpos deles nunca foram encontrados.

A principal suspeita é de que eles tenham sido mortos por um grupo de extermínio que atuava na Baixada Fluminense na década de 1990. Os chamados Cavalos Corredores eram policiais militares comandados pelo alto escalão do Batalhão de Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio.

A sentença determinou que o Estado brasileiro seja obrigado a emitir as certidões de óbito das 11 vítimas, que construa um memorial em homenagem a elas na região de Acari no prazo de dois anos e que indenize as famílias pelos danos emocionais e materiais causados.