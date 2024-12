Inter Pai do atacante do Inter Wesley morre em acidente de trânsito

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2024

Wesley esteve em campo na partida contra o Botafogo Foto: Ricardo Duarte/Inter Wesley esteve em campo na partida contra o Botafogo. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O pai do atacante do Inter Wesley, Hildebrando dos Santos Silva, morreu após sofrer um acidente de motocicleta na noite de quarta-feira (4).

A direção do Inter foi informada da tragédia durante a coletiva do técnico Roger Machado depois da derrota do Colorado por 1 a 0 para o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Wesley esteve em campo na partida.

Por conta do falecimento, os jogadores colorados não concederam entrevistas pós-jogo. Não foram divulgados detalhes sobre o acidente.

“É com profundo pesar que o Internacional recebe a notícia do falecimento de Hildebrando dos Santos Silva, pai do nosso atacante Wesley. Desejamos muita força a todos os amigos e familiares. A torcida colorada está contigo, Wesley”, informou o Inter em um comunicado.

