Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2024

A brasileira conquistou sua quarta medalha nesta edição dos Jogos Olímpicos Foto: COI/Divulgação A brasileira conquistou sua quarta medalha nesta edição dos Jogos Olímpicos. (Foto: COI/Divulgação) Foto: COI/Divulgação

Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro na final do solo na ginástica artística, disputada nessa segunda-feira (5) em Paris. A brasileira obteve nota 14.166. Rebeca fez uma apresentação sólida, embalada por uma mistura das canções “End of Time”, de Beyoncé, e “Movimento da Sanfoninha”, de Anitta. A atleta realizou bons saltos, cravando as aterrissagens e terminando sua participação de forma consistente.

Favorita ao ouro na prova, a norte-americana Simone Biles ficou em segundo lugar, com 14.133 pontos. A também norte-americana Jordan Chiles completou o pódio, com 13.766.

Rebeca encerrou a sua participação em Paris com quatro medalhas: o bronze por equipes, a prata no individual geral, outra prata no salto e o ouro no solo. A campeã ainda tem no currículo o ouro no salto e a prata no individual geral, conquistados em Tóquio.

Com seis pódios olímpicos, ela ultrapassou Robert Scheidt e Torben Grael e se tornou a atleta do Brasil com o maior número de medalhas na história das Olimpíadas.

2024-08-05