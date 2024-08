Expointer Tradicionais esferas e muros do Parque de Exposições Assis Brasil são revitalizados para a Expointer

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2024

As esferas coloridas são uma das marcas da Expointer. (Foto: Julia Chagas/Ascom Seapi)

As tradicionais esferas em verde, vermelho e amarelo, que representam as cores do Rio Grande do Sul, e os muros do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, foram revitalizados para a Expointer. A feira agropecuária ocorrerá de 24 de agosto a 1º de setembro.

“A revitalização simboliza o comprometimento do setor produtivo com o povo gaúcho, mostrando que, em meio a tantos desafios, vamos entregar uma Expointer ainda mais vibrante e bonita”, afirmou o diretor de eventos do parque, Carlos Eduardo Santana.

Também foram revitalizadas as escadarias da entrada do local e a Casa do Gaúcho. A iniciativa é uma parceria entre o parque e as Tintas Coral.

História das esferas

As esferas coloridas são uma das marcas da Expointer e estão localizadas na entrada principal do parque. Os três globos formavam o estande da Alemanha Ocidental a partir de 1972, ano da primeira exposição internacional de animais em Esteio, que contou com a presença de países como Holanda, França, Estados Unidos, Inglaterra, Áustria, Suécia, Dinamarca, Bélgica, Uruguai, Argentina, Chile e Alemanha.

Elas foram doadas para o governo gaúcho em 1974, quando foi comemorado o aniversário de 150 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul.

2024-08-05