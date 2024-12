De acordo com o jornal The New York Times, o primeiro-ministro da Síria, Mohammad Ghazi al-Jalali, afirmou que conversou por telefone com Assad no sábado (7), mas não conseguiu mais entrar em contato com ele desde então. O ditador foi derrubado do poder por rebeldes liderados pelo movimento extremista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que tomaram a capital Damasco.

Milhares de pessoas, a pé e em carros, se reuniram na praça principal de Damasco, acenando e gritando “liberdade” após o domínio da capital.

Em um pronunciamento ao vivo na TV local, os rebeldes comemoraram o que chamaram de “queda de Assad” e afirmaram estar libertando pessoas que foram injustamente presas durante o regime do ditador.