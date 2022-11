Porto Alegre Recadastramento de servidores municipais ativos e aposentados de Porto Alegre termina nesta quarta

28 de novembro de 2022

O objetivo é manter o cadastro atualizado, além de aprimorar os cálculos atuariais do Previmpa

O recadastramento obrigatório dos servidores ativos e aposentados da prefeitura de Porto Alegre termina nesta quarta-feira (30). O objetivo é manter o cadastro atualizado, além de aprimorar os cálculos atuariais do Previmpa (Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município).

O recadastramento deve ser feito pela internet, utilizando os mesmos dados de acesso do sistema RH 24 horas, ou seja, matrícula e senha. Ao acessar o site, todas as informações cadastrais existentes no sistema de recursos humanos serão exibidas.

Os servidores ativos e aposentados devem conferir as informações apresentadas e, se não houver alterações a realizar, basta clicar em avançar até a conclusão do recadastramento.

Para as alterações das informações cadastrais das telas de dados pessoais e documentação que necessitem de documentos comprobatórios, os servidores devem efetuar a inclusão conforme o campo a ser alterado.

O recadastramento é o procedimento de atualização dos dados pessoais e das informações previdenciárias de todos os servidores ativos, aposentados, celetistas e comissionados, além dos municipalizados da Secretaria da Saúde. Isso não deve ser confundido com a prova de vida em andamento na Caixa, que ocorre no mês do aniversário dos aposentados e pensionistas.

Quem deve efetuar o recadastramento

– Todos os servidores públicos detentores de cargo efetivo, ativos e aposentados.

– Os servidores ativos do município de Porto Alegre regidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

– Os cargos em comissão vinculados ao INSS.

– Os servidores ativos municipalizados da Secretaria Municipal da Saúde.

Em caso de dúvidas, os aposentados podem telefonar para (51) 3289-3502, (51) 3289.3502 e (51) 3289.4659 ou enviar um e-mail para recadastramentoaposentados@previmpa.prefpoa.com.br.

