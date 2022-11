A economia brasileira criou 159,4 mil empregos com carteira assinada em outubro, informou nesta terça-feira (29) o Ministério do Trabalho e da Previdência Social. O resultado é decorrente de 1,78 milhão de admissões e 1,63 milhão de desligamentos.

A quantidade total de vínculos celetistas ativos chegou a 42,99 milhões em outubro, o que representa uma alta de 0,37% em relação ao estoque do mês anterior.

De acordo com os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), 2,32 milhões de vagas formais de emprego foram criadas no País entre janeiro e outubro. O número representa recuo na comparação com o mesmo período de 2021, quando foram abertas 2,75 milhões de vagas.

As cinco regiões brasileiras apresentaram saldo positivo na geração de empregos formais no mês passado: Sudeste (+80.740 postos, +0,37%), Nordeste (+32.223 postos, +0,46%), Sul (+31.244 postos, +0,39%), Centro-Oeste (+8.409 postos, +0,22%); e Norte (+7.266 postos, +0,35%).