Por Redação O Sul | 6 de junho de 2022

Para participar do Receita da Sorte, o consumidor precisa estar cadastrado no NFG e incluir o CPF na nota fiscal na hora da compra Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O Receita da Sorte tem prêmios especiais em comemoração ao Dia dos Namorados. A partir desta segunda-feira (06) até domingo (12), serão realizados três sorteios por dia no valor de R$ 3 mil, além de dez prêmios diários de R$ 500 e 30 prêmios diários de R$ 50.

Nesse período, serão, ao todo, 43 prêmios instantâneos por dia para quem participa do programa NFG (Nota Fiscal Gaúcha).

Para participar do Receita da Sorte, o consumidor precisa estar cadastrado no NFG e incluir o CPF na nota fiscal na hora da compra. Depois disso, basta ler, no mesmo dia da compra, o QR Code do documento fiscal no aplicativo do NFG, disponível gratuitamente na Google Play e na App Store. Caso seja contemplado, a informação aparece na tela do dispositivo móvel imediatamente.

A leitura do QR Code da nota fiscal com CPF só pode ser feita no dia da emissão do documento e há um limite de leituras por cidadão de até três notas do mesmo estabelecimento por dia. Para resgatar o prêmio, basta acessar o aplicativo da NFG (o mesmo que faz a leitura do código) e escolher a opção “Meus Prêmios”. Também é possível efetuar o resgate por meio do site do NFG, fazendo login e clicando também na aba “Meus Prêmios”.

