A Seleção Brasileira venceu o Japão por 1 a 0, na manhã desta segunda-feira (06), em um amistoso disputado no Estádio Nacional de Tóquio. O gol foi marcado por Neymar, de pênalti, aos 31 minutos do segundo tempo, quando Richarlison, que entrou no decorrer da partida, foi derrubado na área.

Ao balançar as redes, Neymar deu mais um passo para se aproximar de uma das marcas de Pelé e se transformar no jogador com mais gols na história da Seleção Brasileira na contagem que vale apenas para jogos entre seleções. Neymar chegou a 74 gols em 119 partidas (0,62 de média). O Rei do Futebol tem 77 em 91 jogos (0,77 de média).

É bom lembrar que essa conta é com o critério Fifa, que descarta jogos da Seleção contra combinados e clubes de futebol, o que era comum no passado. Na contagem tradicionalmente usada no Brasil, Pelé tem 95 gols.

No primeiro jogo de Raphinha, Lucas Paquetá, Neymar e Vini Jr. juntos como titulares, o Brasil demonstrou pouco entrosamento e teve dificuldades de criar chances claras de gol.

Esse foi o segundo amistoso do time comandado pelo técnico Tite na Ásia na preparação para a Copa do Mundo do Catar, que começará em 21 de novembro. Na semana passada, o Brasil goleou a Coréia do Sul por 5 a 1 em Seul.