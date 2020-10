Rio Grande do Sul Receita Federal faz grande leilão de mercadorias, veículos e bebidas em Santo Ângelo

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

O início da sessão para classificação e lances ocorrerá no dia 4 de novembro. Foto: Divulgação/RFB O início da sessão para classificação e lances ocorrerá no dia 4 de novembro. (Foto: Divulgação/RFB) Foto: Divulgação/RFB

A RFB (Receita Federal do Brasil) prepara um grande leilão de mercadorias, veículos e bebidas em Santo Ângelo, com valor total dos bens leiloados ultrapassando 1,8 milhão, e destaque para 14 lotes compostos por bebidas, em sua maioria vinhos estrangeiros. A delegacia regional da RFB realiza dese 16 de outubro até 3 de novembro a fase de cadastramento de propostas do leilão de mercadorias e veículos nº 1010800/003/2020. O início da sessão para classificação e lances ocorrerá no dia 4 de novembro.

Entre os produtos leiloados destacam-se veículos, videogames, equipamentos de informática, cervejas e vinhos nobres. Os bens foram divididos em 47 lotes, totalizando o montante de R$ 1.876.632,12. As mercadorias foram apreendidas por terem sido introduzidas irregularmente no país e os veículos por as transportarem.

Para participar do leilão, o interessado (PF ou PJ) deverá acessar o site www.gov.br/receitafederal/pt-br, e entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) por meio de certificado digital válido. Em seguida, deverá escolher a opção de atendimento “Sistema de Leilão Eletrônico”. No site da RFB também está disponível a relação das mercadorias do leilão e as fotos dos lotes. As pessoas jurídicas podem participar de todos os lotes e as pessoas físicas somente dos lotes de veículos.

Todas as mercadorias e veículos poderão ser examinados nos dias 26 e 27 de outubro 2020, no horário de 9h às 11h e das 14h às 17h, na Delegacia da Receita Federal, na Avenida Brasil, 1400, Centro, em Santo Ângelo.

Devido a medidas de prevenção da proliferação do novo coronavírus, a visitação das mercadorias deverá ser agendada pelo telefone 3312-0200. Já a visita dos veículos, por estarem expostos em local aberto, não requer agendamento prévio.

A RFB destaca que 14 lotes são compostos por bebidas, especialmente vinhos estrangeiros, em um total de 14.933 garrafas e R$ 1.110.919,85, valor sem precedentes históricos para a Receita Federal de Santo Ângelo. Os valores dos lotes variam entre R$ 13 mil e R$ 180 mil.

Essa grande quantidade de garrafas decorre de um grande esforço da Receita Federal e dos órgãos de segurança pública a fim de coibir a introdução irregular de bebidas provenientes da Argentina. As ações realizadas no ano de 2020 resultaram na retenção de 41.920 garrafas de vinhos, avaliadas em mais de R$ 4.000.000,00, além de 72 veículos, somente na região de abrangência da Delegacia da Receita Federal em Santo Ângelo.

A aduana brasileira continua com suas ações, mesmo diante da pandemia mundial, visando preservar a segurança das fronteiras nacionais e também garantir a arrecadação dos recursos tributários para que o Estado possa atender as demandas de saúde da população.

