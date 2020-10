Celebridades Pelé completa 80 anos e recebe homenagens

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

Pelé foi três vezes campeão mundial pela Seleção: 58, 62 e 70. Foto: Divulgação/Santos FC Pelé foi três vezes campeão mundial pela Seleção: 58, 62 e 70. (Foto: Divulgação/Santos FC) Foto: Divulgação/Santos FC

Em reconhecimento ao seu legado para o futebol, a Fifa (Federação Internacional de Futebol) prestou uma homenagem a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que completa 80 anos nesta seta-feira (23). A Fifa iniciou as ações desde as primeiras horas desta sexta com postagens nas redes sociais de felicitações a Pelé, considerado o melhor jogador de todos os tempos.

“Feliz Aniversário de 80 anos ao Rei”, diz o título de uma das três publicações em relação ao ex-atacante do Santos e da Seleção Brasileira.

Entre as homenagens, figuram fotos, vídeos, números do ex- atacante, depoimentos de jogadores e de celebridades internacionais, como o líder da banda Rolling Stones, Mick Jagger, e o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela.

As redes sociais da entidade também prestaram homenagens a Pelé. “Obrigado por tudo e tenha um lindo aniversário de 80 anos”, diz uma postagem.

Em outra mensagem, a Fifa disse que nenhuma ação vai fazer justiça ao legado do craque. Durante a sua carreira, Pelé ganhou três Copas do Mundo (58, 62 e 70), duas Libertadores, seis Campeonatos Brasileiros e foi escolhido sete vezes o melhor jogador do mundo pela revista France Football. Ele ainda foi eleito o melhor jogador do século XX pela Fifa.

“Pelé, nenhuma palavra vai fazer justiça a você, mas o material publicado aqui, e o desejo de tantas lendas do futebol, por todo o mundo, que reservaram um tempo nestes momentos difíceis para te homenagear, talvez isso seja o que melhor para ilustrar a incalculável importância que você tem para o futebol”, disse a Fifa.

A entidade afirmou ainda que não tem como mensurar o que ex-artilheiro do Santos fez pelo futebol dentro e fora de campo.

“Há uns poucos nomes que são conhecidos no mundo todo. Isso inclui algumas figuras históricas, um pequeno número de ícones da música e do cinema, assim como um grupo exclusivo de esportistas, sendo Pelé um deles, de forma inquestionável. Não importa a geração, o país ou a origem das pessoas, todos conhecem o famoso atacante brasileiro”, disse a entidade.

Clubes e astros do futebol prestam homenagem

Clubes, CBF, jogadores da atualidade e do passado, além da Fifa, entidade máxima da modalidade, prestaram homenagens ao eterno camisa 10 do Santos e da seleção brasileira.

O Peixe, aliás, abriu as comemorações nos primeiros minutos do “dia mais importante do futebol”, como relata a postagem no Twitter. “Uma lenda que superou todos os limites e se tornou o principal nome do esporte. Vida longa ao nosso Rei!”, completa a publicação.

Outros times brasileiros também prestaram homenagens a Pelé. O Fluminense, por exemplo, lembrou a vez que o Rei vestiu a camisa do clube em um amistoso na Nigéria. Corinthians – afirmando que o Timão era a equipe de infância do Atleta do Século no futebol de botão – e São Paulo, rivais históricos do Santos, também publicaram mensagens.

As redes sociais da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) também recordaram os 80 anos de Pelé em uma série de postagens com vídeos de ex-jogadores como Sissi, antiga camisa 10 da seleção feminina, Pepe e Ronaldo Fenômeno prestando homenagens ao Rei. A entidade publicou ainda uma animação do icônico gol marcado na final da Copa de 1958, em que Pelé dá um chapéu em um marcador da Suécia, antes de finalizar.

A data ainda foi lembrada por ídolos do futebol nacional, como o ex-atacante Romário e os ex-meias Rivaldo e Kaká. No exterior, o ex-goleiro alemão Oliver Kahn, o camaronês Samuel Eto’o e o ex-atacante inglês Michael Owen, além de clubes como a italiana Roma e o alemão Eintracht Frankfurt – que recordou o dia em que sofreu quatro gols de Pelé – também deixaram registradas homenagens.

Neymar parabeniza Pelé

O atacante brasileiro Neymar foi mais uma das personalidades do mundo do futebol a expressar sua alegria com o aniversário de 80 anos de Pelé, comemorado nesta sexta-feira (23).

Em postagem em seu perfil no Twitter, o atual camisa 10 da seleção brasileira agradeceu Pelé por tudo o que fez pelo futebol, e declarou: “Vida longa ao rei”.

Já em seu perfil no Instagram, Neymar mostra uma camisa dada a ele pelo rei do futebol, e afirmou: “Hoje é aniversário do Rei Pelé”.

Artilharia da seleção

Em sua última partida pelo Brasil, Neymar marcou três gols diante da seleção do Peru e atingiu a marca de 64 gols com a camisa do time nacional, de acordo com a Fifa. Ele superou Ronaldo Fenômeno e agora é o segundo jogador com mais gols pela seleção brasileira em partidas oficiais, atrás apenas de Pelé, que tem 77 gols. Na contagem da CBF, que leva em consideração partidas contra clubes e combinados, Neymar também tem 64 gols e ainda está atrás de Ronaldo e Zico. O Fenômeno aparece com 67 gols e o ídolo do Flamengo, com 66. Pelé soma 95.

