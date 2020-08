As equipes da Inspetoria da Receita Federal no Chuí, no Rio Grande do Sul) da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) liberaram nesta quinta-feira (13) a entrada em território nacional de mais um lote de medicamentos para entubação traqueal de pacientes que necessitam de auxílio respiratório. Os produtos, vindos do Uruguai, foram importados para o atendimento a casos graves da Covid-19. A carga liberada seguiu direto para o hospital que importou os medicamentos.

Segundo a Receita Federal, essa atuação faz parte da continuidade a suas ações visando preservar a segurança das fronteiras nacionais e também garantir agilidade nos desembaraços aduaneiros para atender às demandas de saúde da população nesta pandemia.